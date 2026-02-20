Ubisoft sta lavorando a due Far Cry “molto promettenti” e a diversi Assassin's Creed single player e multiplayer

Ha inoltre ribadito che sono in lavorazione vari progetti legati ad Assassin's Creed , non solo single player ma anche esperienze multiplayer , un'informazione che farà piacere chi temeva che quest'ultime fossero state cancellate insieme al remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo .

Intervistato da Variety, il dirigente ha confermato che sono attualmente in sviluppo due nuovi Far Cry, definiti "molto promettenti" , senza però aggiungere ulteriori dettagli.

Yves Guillemot , CEO di Ubisoft, ha svelato a cosa stanno lavorando i team di Vantage Studios, la nuova sussidiaria incaricata di guidare i tre franchise principali della compagnia: Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six.

Bene anche Rainbow Six Siege

"Abbiamo una pipeline di produzione solida in corso all'interno di Vantage Studios", ha detto Guillemot. "Per il brand Assassin's Creed sono in sviluppo diversi titoli, sia single‑player sia multiplayer, con l'obiettivo di far crescere ulteriormente una community che lo scorso anno ha superato i 30 milioni di giocatori.

"Per Far Cry, le aspettative sono alte e al momento abbiamo due progetti molto promettenti in lavorazione."

Uno scatto da Assassin's Creed Mirage

Guillemot ha aggiunto che anche il franchise Rainbow Six è in grande salute, ricordando tra l'altro che il prossimo 23 febbraio debutterà Rainbow Six Mobile.

"Rainbow Six sta tornando con forza: di recente ha superato i 2,5 milioni di giocatori quotidiani e continuerà a crescere. Il Six Invitational di Parigi ha registrato numeri impressionanti sia dal vivo sia online, e il lancio della lega cinese, insieme alla partecipazione alla prima Esports Nation Cup, dimostra che l'impronta globale del franchise negli esport è in espansione.

"Abbiamo inoltre presentato la nostra ambiziosa roadmap dell'Anno 11 e confermato che l'attesissimo Rainbow Six Mobile, che rende Rainbow Six giocabile ovunque, verrà lanciato in tutto il mondo il 23 febbraio 2026."