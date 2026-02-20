La tastiera da gaming ASUS ROG è in offerta su Amazon: layout italiano, switch ottici e design RGB

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo della tastiera da gaming ASUS ROG che viene messa in offerta con uno sconto attivo del 22% , costo finale d'acquisto di 149€ . Puoi acquistare la tastiera direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner dedicato qui sotto: Con un layout ridotto al 65% dello spazio , racchiuso in una cornice del 60% e uno spessore di soli 26,5 mm, la tastiera integra in modo intelligente i tasti freccia e di navigazione, ottimizzando lo spazio sulla scrivania senza sacrificare la funzionalità. Si tratta di una tastiera meccanica.

Ulteriori dettagli

Gli switch ottici ROG RX a basso profilo rappresentano il cuore della tastiera. Disponibili in versione Red e Blue, prelubrificati e dotati di illuminazione centralizzata, garantiscono una pressione dei tasti uniforme, priva di oscillazioni, e un tempo di risposta quasi immediato grazie a un ritardo di rimbalzo prossimo allo zero. Questo assicura azioni precise e rapide durante le sessioni di gioco più intense.

La connettività è estremamente versatile grazie al tri-mode: è possibile collegarsi tramite Bluetooth fino a tre dispositivi contemporaneamente, utilizzare la tecnologia wireless ROG SpeedNova a 2,4 GHz oppure il tradizionale collegamento via USB-C. Infine, l'esperienza di digitazione è migliorata da due strati di schiuma siliconica integrata, che eliminano eco e ticchettio degli switch.