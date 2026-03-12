La battaglia legale tra Epic Games e Google non è ancora finita: il giudice vuole il parere di esperti prima di approvare l’accordo

La causa tra Epic Games e Google continua a evolversi. Dopo la vittoria di Epic e una decisione che apre il Play Store alla concorrenza, le due aziende hanno proposto un accordo.

La lunga battaglia legale tra Epic Games e Google continua a influenzare il futuro degli store digitali per dispositivi mobili. La causa, avviata nel 2020 dopo il conflitto legato alle commissioni sugli acquisti in-app di Fortnite, ha messo in discussione il ruolo del Google Play Store all'interno dell'ecosistema Android. Epic aveva accusato Google di gestire un monopolio illegale attraverso il proprio store e il sistema di pagamento integrato, sostenendo che queste pratiche limitassero la concorrenza e rendessero più difficile l'utilizzo di store alternativi, app installate tramite sideloading e sistemi di pagamento esterni.

La svolta della causa tra Epic e Google è arrivata nel dicembre 2023 Un momento decisivo è arrivato l'11 dicembre 2023, quando la giuria ha dato ragione a Epic, stabilendo che Google aveva trasformato il Google Play Store e il servizio di fatturazione Google Play Billing in un monopolio illegale. Successivamente, nell'ottobre 2024, il giudice federale James Donato ha emesso una decisione importante: aprire il Play Store alla concorrenza di store alternativi per un periodo di tre anni, insieme ad altre misure per aumentare la competizione nel mercato delle app. Gran parte di questa decisione è stata poi oggetto di appello da parte di Google. Google VS Epic Games, c'è l'accordo sulle commissioni: Fortnite torna su Android, con la clausola Sweeney Nel frattempo, le due aziende hanno avviato negoziati per trovare una soluzione condivisa. Epic e Google hanno infatti presentato una proposta di accordo che potrebbe ridurre le commissioni applicate sugli acquisti negli store digitali a livello globale.