Il laptop da gaming Alienware Aurora è in promo per la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon: puoi acquistarlo al minimo storico

Su Amazon, oggi, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, è disponibile una promozione che fa calare il prezzo del laptop da gaming Alienware Aurora che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 14%: prezzo finale complessivo di 1.799€, suo minimo storico. Acquistalo al minimo storico direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui giù: Il portatile è dotato di un display da 16 pollici WQXGA con risoluzione 2560 x 1600 pixel, frequenza di aggiornamento a 240 Hz e tempo di risposta di 3 ms. Grazie alla copertura colore 100% DCI-P3, le immagini risultano vivide e precise, mentre tecnologie come NVIDIA G-SYNC e NVIDIA Advanced Optimus garantiscono una riproduzione fluida senza tearing
Ulteriori dettagli sul portatile
Il cuore del laptop è l'Intel Core Ultra 9 275HX, un processore con 24 core, 36 MB di cache e velocità Turbo fino a 5,4 GHz.. Sul fronte grafico troviamo la NVIDIA GeForce RTX 5070 con 8 GB di memoria GDDR7 basata sull'architettura Blackwell. La GPU supporta ray tracing avanzato, la tecnologia DLSS 4 per la generazione di frame tramite IA e NVIDIA Reflex 2 per ridurre la latenza nei giochi competitivi.
Il sistema di raffreddamento Cryo-Tech con Cryo-Chamber, doppie ventole, tre heatpipe in rame e quattro prese d'aria mantiene temperature stabili anche sotto carichi intensi. Infine il laptop integra 32 GB di RAM DDR5 e un SSD NVMe da 1 TB espandibile, oltre alla tastiera RGB AlienFX con modalità Stealth per un utilizzo silenzioso.