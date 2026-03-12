0

Il laptop da gaming Alienware Aurora è in promo per la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon: puoi acquistarlo al minimo storico

Su Amazon, oggi, per la Festa delle Offerte di Primavera il laptop da gaming Alienware Aurora, viene messo in vendita al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   12/03/2026
laptop Alienware

Su Amazon, oggi, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, è disponibile una promozione che fa calare il prezzo del laptop da gaming Alienware Aurora che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 14%: prezzo finale complessivo di 1.799€, suo minimo storico. Acquistalo al minimo storico direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui giù: Il portatile è dotato di un display da 16 pollici WQXGA con risoluzione 2560 x 1600 pixel, frequenza di aggiornamento a 240 Hz e tempo di risposta di 3 ms. Grazie alla copertura colore 100% DCI-P3, le immagini risultano vivide e precise, mentre tecnologie come NVIDIA G-SYNC e NVIDIA Advanced Optimus garantiscono una riproduzione fluida senza tearing

Ulteriori dettagli sul portatile

Il cuore del laptop è l'Intel Core Ultra 9 275HX, un processore con 24 core, 36 MB di cache e velocità Turbo fino a 5,4 GHz.. Sul fronte grafico troviamo la NVIDIA GeForce RTX 5070 con 8 GB di memoria GDDR7 basata sull'architettura Blackwell. La GPU supporta ray tracing avanzato, la tecnologia DLSS 4 per la generazione di frame tramite IA e NVIDIA Reflex 2 per ridurre la latenza nei giochi competitivi.

71Ubs0Bax4L Ac Sl1500

Il sistema di raffreddamento Cryo-Tech con Cryo-Chamber, doppie ventole, tre heatpipe in rame e quattro prese d'aria mantiene temperature stabili anche sotto carichi intensi. Infine il laptop integra 32 GB di RAM DDR5 e un SSD NVMe da 1 TB espandibile, oltre alla tastiera RGB AlienFX con modalità Stealth per un utilizzo silenzioso.

#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
