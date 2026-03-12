Il monitor HP da 22" con pannello FullHD e refresh rate da 75Hz in promozione al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante sul monitor HP da 22" che viene messo in offerta con uno sconto del 60% per un costo totale e finale d'acquisto di 55,99€, suo minimo storico . Acquista il monitor direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Questo monitor non è propriamente adatto al gaming, in particolar modo al gaming competitivo. Si tratta, però, di una scelta interessante per chi cerca un pannello versatile, non di dimensioni eccessive e con un buon rapporto qualità-prezzo.

Ulteriori dettagli sul monitor

Il pannello VA Full HD (1920×1080) garantisce immagini nitide e dettagliate su una diagonale di 54,5 cm, con frequenza di aggiornamento a 75 Hz e tempo di risposta di 5 ms, perfetto per uso quotidiano, ufficio e multimediale. Il rapporto di contrasto 3000:1 e la luminosità di 200 Nits assicurano neri profondi e un'ottima distinzione tra luci e ombre.

Dal punto di vista ergonomico, il monitor offre regolazioni di inclinazione da 5° in avanti a 23° all'indietro e un angolo di visualizzazione orizzontale di 178°, garantendo comfort in diverse posizioni. Il design è curato nei dettagli: cornici sottili su tre lati, logo satinato grigio al centro e piantana verticale elegante.