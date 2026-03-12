L'alimentatore MSI MAG A850GL da 850 W è in sconto su Amazon al minimo storico

Se sei alla ricerca di un nuovo alimentatore, l' MSI MAG A850GL da 850 W è su Amazon a 99,99 € invece di 129 €, permettendoti di risparmiare fino al 22%. Si tratta quindi di un piccolo sconto. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Le caratteristiche

Come anticipato, si tratta di un alimentatore da 850 W con certificazione 80 PLUS Gold, ideale per hardware con elevato consumo energetico come GPU e CPU di fascia alta. Questo prodotto è efficiente per ridurre il consumo energetico e il carico termico del sistema ed è completamente modulare. Con ATX 3.0 è in grado di supportare le GPU più esigenti, migliorare il flusso d'aria e ridurre l'ingombro con cavi neri piatti.

MSI MAG A850GL da 850 W

Inoltre, una ventola da 120 mm con cuscinetto fluidodinamico offre prestazioni di raffreddamento affidabili. Si tratta quindi di un prodotto affidabile e valido, se cerchi un nuovo alimentatore. Infine, è possibile collegare rapidamente più dischi rigidi, SSD, GPU e altri componenti in modo da semplificare gli aggiornamenti.