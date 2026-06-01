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Poco X8 Pro Max diventa un best buy con il codice sconto di AliExpress: spedizione veloce e coupon dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto del Poco X8 Pro Max con un codice sconto dedicato.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   01/06/2026
Poco X8 Pro Max

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto del Poco X8 Pro Max tramite l'applicazione di coupon dedicato: con il codice MULTI50 (o, in alternativa ITSS50 / SSIT50) è possibile ottenere uno sconto di 50€ per un costo finale d'acquisto di 312,68€. Puoi accedere alla pagina dedicata e acquistare lo smartphone direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 6 e il 13 giugno.

Uno degli elementi principali del telefono è la batteria da 8.500 mAh, che garantisce un'autonomia prolungata anche con utilizzo intenso, rendendolo adatto a gaming, streaming e multitasking senza frequenti ricariche. A supporto dell'esperienza visiva troviamo un ampio display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 2.772 x 1.280 pixel e refresh rate a 120 Hz.

Ulteriori dettagli sullo smartphone

Sotto la scocca, il Poco X8 Pro Max è equipaggiato con il chipset MediaTek Dimensity 9500s, abbinato a 12 GB di RAM, una combinazione che permette di gestire facilmente applicazioni pesanti e sessioni di multitasking avanzato.

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Il comparto fotografico include una fotocamera frontale da 20 MP, ideale per selfie e videochiamate, mentre sul retro troviamo un sistema a doppia fotocamera composto da un sensore principale da 50 MP e una lente ultra-grandangolare da 8 MP, pensato per garantire versatilità negli scatti.

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