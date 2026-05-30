Steam Machine avrebbe dovuto costare 1.000 dollari al lancio, ma il prezzo sarà diverso

Il prezzo della nuova Steam Machine è uno degli argomenti più caldi del momento. Valve aveva promesso di annunciarlo a inizio 2026, ma la crisi del mercato delle memorie, dovuta alla fame di RAM dei data center per le intelligenze artificiali, ha costretto la compagnia al silenzio, in attesa di tempi migliori. Anche se non è stato detto niente di ufficiale in merito, molti sono sicuri che il prezzo finale sarà più alto di quello inizialmente desiderato da Newell e soci. Ma quanto più alto? Difficile dirlo, ma ora abbiamo un dato che ci aiuterà a capire meglio la situazione al momento dell'inevitabile annuncio.

Quanto costerà di più?

Stando a quanto riportato dal giornalista Jez Corden nell'ultimo episodio del podcast XB2 (minuto 51:33), il prezzo iniziale di Steam Machine doveva essere di 1.000 dollari.

La fonte di Corden è stata definita affidabilissima, con un gioco di parole mirato a rafforzare il concetto ("from a very very good source, like a very good source"), come a far capire che si sta parlando di un pezzo grosso di Valve o, comunque sia, di un interno che ha sicuramente accesso a questa informazione.

Corden non ha specificato di che versione di Steam Machine sta parlando, ma ha fatto intendere che il prezzo attuale non è più quello. Del resto, dopo l'aumento di Steam Deck OLED di circa 200 dollari, è chiaro che anche Valve non è riuscita a sfuggire ai problemi che stanno attanagliando ogni produttore hardware del pianeta.