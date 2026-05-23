Car Mechanic Simulator 2018 è gratis su Steam, per far conoscere la serie in previsione dell'edizione 2026

I giochi gratis non si rifiutano mai, quindi sarete felici di sapere che su Steam potete riscattare gratuitamente Car Mechanic Simulator 2018 di Red Dot Games. Come il titolo fa intuire, si tratta di un simulatore di officina meccanica, in cui l'obiettivo del giocatore è smontare e riparare autovetture, cercando di mandare avanti la baracca, come si suol dire.

Una crescita enorme

La gratuità sta facendo bene a Car Mechanic Simulator 2018, almeno dal punto di vista della diffusione, visto che ha fatto crescere il numero di giocatori in modo esponenziale, facendogli raggiungere il suo picco massimo assoluto di giocatori contemporanei di sempre: 22.690. Considerate che per anni ha viaggiato su picchi medi ben inferiori alle 1.000 unità, quindi si tratta di una crescita enorme, come visibile anche dal grafico elaborato da Steamdb che riportiamo qui di seguito.

Il grafico della crescita di Car Mechanic Simulator 2018

Va detto che il regalo sembra avere uno scopo preciso. L'editore PlayWay vuole infatti introdurre alla serie il maggior numero di giocatori possibile, in vista del lancio nel corso dell'anno di Car Mechanic Simulator 2026, l'ultima incarnazione della serie.

Da notare anche che il regalo potrebbe avere un effetto collaterale positivo di altro tipo: la massiccia vendita di DLC, come avvenuto ad esempio con Graveyard Keeper, che ha incassato 250.000 grazie agli acquisti di contenuti aggiuntivi fatti dai giocatori che avevano riscattato il gioco gratuitamente.

Car Mechanic Simulator 2018 su Steam