Il nuovo gioco dall'autore di Ikaruga è stato cancellato: era stato annunciato nel 2014

La notizia è stata comunicata direttamente da Naoki Horii, presidente di M2 , il quale ha spiegato che la cancellazione è legata all'uscita di Iuchi dall'azienda. "Il progetto è stato guidato da un team gestito al nostro interno da Hiroshi Iuchi. Tuttavia, delle circostanze difficili hanno portato alle dimissioni del signor Iuchi, che abbiamo accettato, in un clima di reciproco accordo e comprensione", ha dichiarato Horii in un comunicato stampa.

A distanza di dodici anni dal suo annuncio, avvenuto nell'ormai lontano 2014, lo sviluppo di Ubusuna è stato ufficialmente interrotto . Il nuovo shoot 'em up di Hiroshi Iuchi, l'autore del capolavoro Ikaruga , non verrà completato dallo studio M2, che ne ha curato i lavori fino ad oggi.

Una minima speranza

Dopo la partenza di Iuchi, l'azienda ha valutato la possibilità di portare avanti i lavori, giungendo però alla conclusione che le peculiarità dell'opera avrebbero reso impraticabile il completamento di Ubusuna senza la direzione del suo autore originale.

Un altro gioco che non uscirà mai

Nel suo messaggio, Horii ha rivolto le scuse dell'azienda ai fan giapponesi e internazionali, ai collaboratori esterni e alla stampa per non essere riusciti a soddisfare le aspettative maturate in questi anni. Come prima conseguenza diretta della cancellazione, M2 ha rimosso dal proprio canale YouTube il video contenente la colonna sonora ufficiale del gioco.

Tuttavia, il presidente di M2 ha voluto chiarire che questo annuncio non decreta necessariamente la fine assoluta dell'opera. Horii ha infatti precisato che Iuchi "non ha perso ogni speranza di completare Ubusuna in modo indipendente da M2", augurandosi personalmente che l'autore trovi l'opportunità di riprendere in mano il progetto, seppur in una forma possibilmente diversa da quella attuale.

In chiusura del comunicato, Horii ha richiamato l'attenzione del pubblico sull'impatto emotivo e fisico che questa separazione ha avuto sui dipendenti e sulle persone coinvolte nel progetto. Per tutelare la privacy e il benessere psicofisico dello staff, l'azienda ha invitato formalmente l'utenza a evitare speculazioni sulla vicenda e ad astenersi dalla pubblicazione di commenti diffamatori sui social media.