Bungie non starebbe lavorando a Destiny 3 e starebbe pianificando grandi licenziamenti

A questo si aggiunge un report di Bloomberg, il quale segnala che Bungie ha inoltre intenzione di licenziare una parte "significativa" della forza lavoro e che Destiny 3 non è attivamente in lavorazione al momento.

Come vi abbiamo già segnalato, Bungie ha ufficialmente annunciato che il supporto a Destiny 2 sarà presto interrotto: il gioco non riceverà nuovi contenuti, ma rimarrà giocabile.

I dettagli del report di Bloomberg su Bungie

Secondo quanto riferito dalla testata, i dirigenti di Bungie stavano valutando dei modi per rendere Destiny 2 più accessibile ai nuovi giocatori, ma infine hanno deciso che era meglio puntare su Marathon e ha spostato sviluppatori e risorse sullo sparatutto di estrazione.

Pare che Bungie voglia internamente lavorare a delle idee per un nuovo gioco nel mondo di Destiny, ma non è detto che dia davvero il via a un progetto, viste le difficoltà del mondo videoludico al momento. Viene affermato che Bungie non abbia un altro gioco previsto per la produzione, al momento, e che non ci sono piani di alcun tipo per un Destiny 3. Marathon rimarrà il focus della compagnia, con lo scopo di attirare più giocatori dopo un lancio non soddisfacente.

Ricordiamo che Sony ha acquisito Bungie nel 2022, una scelta che per ora non pare aver ripagato visto che ha causato una perdita di 204 milioni nel 2025. Le limitate vendite di Marathon hanno causato invece una perdita di 765 milioni per Sony.