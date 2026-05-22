Red Dead Redemption 2 vende più di Wii Sports: è il terzo gioco più venduto di sempre

Il videogioco western è stato in grado di vendere un gran numero di copie , sebbene siano oramai passati quasi otto anni dall'uscita.

Le vendite di Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 è ora arrivato a 85 milioni di copie (dati aggiornati a fine marzo 2026): potrebbe sembrare "poco" in confronto alle 230 milioni di copie di GTA 5, ma si tratta comunque di un risultato incredibile che rende RDR2 uno dei giochi più venduti di sempre.

Nello specifico, ha ora superato Wii Sports diventando così il terzo gioco più venduto di sempre dietro GTA 5 e Minecraft. Il risultato è inoltre stato raggiunto senza il supporto di Red Dead Online, che non ha mai ottenuto il livello di successo di GTA Online in termini di ricavi.

Inoltre, Red Dead Redemption 2 non ha ricevuto una patch per funzionare a 60 FPS su PS5 e Xbox Series X | S, qualcosa che sarebbe veramente gradito a molti giocatori e che potrebbe aiutare ulteriormente le vendite.

Vedremo se Rockstar Games avrà annunci da fare a riguardo, ma nel frattempo ricordiamo che la data di uscita di GTA 6 è stata riconfermata dal CEO di Take-Two.