0

Virtuos vuole portare GTA 5 e Red Dead Redemption 2 su Nintendo Switch

Gli specialisti di Virtuos sembrano essere ben intenzionati a lavorare a possibili conversioni di GTA 5 e Red Dead Redemption 2 su Nintendo Switch, e sarebbe davvero una grande idea.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   18/05/2026
Un'illustrazione di GTA 5
Grand Theft Auto V (GTA 5)
Grand Theft Auto V (GTA 5)
Articoli News Video Immagini

Virtuos, team ormai altamente specializzato in remake e conversioni, ha riferito di recente di essere interessato a portare GTA 5 e Red Dead Redemption 2 su Nintendo Switch, cosa che ovviamente rappresenterebbe novità di enorme rilievo sul mercato.

È chiaramente un'impresa complessa, visto che sembra si parli addirittura della prima Nintendo Switch, dunque non solo di Switch 2: a quanto pare, il technical director Andy Fong sembra confidare particolarmente nelle capacità del proprio team, lanciando una sorta di sfida sulla possibilità di portare i due titoli sulla console ibrida.

"Il team morirebbe dalla voglia di adattare GTA 5 e Red Dead Redemption 2 su Nintendo Switch", ha affermato Fong, rispondendo alla domanda su quali giochi vorrebbe elaborare nel prossimo futuro.

Sarebbe davvero un'ottima idea, ma è possibile?

"Siamo dei grandi fan e crediamo fermamente al fatto che questi giochi potrebbero davvero splendere ancora una volta su Nintendo Switch, appagando ancora più giocatori", ha aggiunto Fong.

Effettivamente, non stentiamo a credere che l'arrivo dei due titoli di Rockstar Games possa rappresentare un evento di enorme rilievo per il mercato videoludico, nonostante si tratti di titoli a questo punto datati.

GTA 6 sarebbe in arrivo anche su Nintendo Switch 2 sin dal lancio GTA 6 sarebbe in arrivo anche su Nintendo Switch 2 sin dal lancio

Nonostante GTA 5 abbia già superato i 225 milioni di copie vendute e Red Dead Redemption 2 gli 82 milioni, è facile pensare che altri milioni di giocatori acquisterebbero volentieri i due giochi in questione anche su Nintendo Switch, specialmente coloro che non hanno potuto giocarci in precedenza essendo rimasti legati esclusivamente alle piattaforme Nintendo.

In effetti, Virtuos ha già lavorato con Rockstar Games in precedenza, avendo curato nel 2017 la conversione di L.A. Noire su Xbox One, PS4 e Nintendo Switch, dunque non è escluso che possa esserci una discussione tra le due compagnie.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Virtuos vuole portare GTA 5 e Red Dead Redemption 2 su Nintendo Switch