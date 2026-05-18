Virtuos vuole portare GTA 5 e Red Dead Redemption 2 su Nintendo Switch

"Il team morirebbe dalla voglia di adattare GTA 5 e Red Dead Redemption 2 su Nintendo Switch", ha affermato Fong, rispondendo alla domanda su quali giochi vorrebbe elaborare nel prossimo futuro.

Virtuos , team ormai altamente specializzato in remake e conversioni, ha riferito di recente di essere interessato a portare GTA 5 e Red Dead Redemption 2 su Nintendo Switch , cosa che ovviamente rappresenterebbe novità di enorme rilievo sul mercato.

Sarebbe davvero un'ottima idea, ma è possibile?

"Siamo dei grandi fan e crediamo fermamente al fatto che questi giochi potrebbero davvero splendere ancora una volta su Nintendo Switch, appagando ancora più giocatori", ha aggiunto Fong.

Effettivamente, non stentiamo a credere che l'arrivo dei due titoli di Rockstar Games possa rappresentare un evento di enorme rilievo per il mercato videoludico, nonostante si tratti di titoli a questo punto datati.

Nonostante GTA 5 abbia già superato i 225 milioni di copie vendute e Red Dead Redemption 2 gli 82 milioni, è facile pensare che altri milioni di giocatori acquisterebbero volentieri i due giochi in questione anche su Nintendo Switch, specialmente coloro che non hanno potuto giocarci in precedenza essendo rimasti legati esclusivamente alle piattaforme Nintendo.

In effetti, Virtuos ha già lavorato con Rockstar Games in precedenza, avendo curato nel 2017 la conversione di L.A. Noire su Xbox One, PS4 e Nintendo Switch, dunque non è escluso che possa esserci una discussione tra le due compagnie.