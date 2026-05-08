GTA 6 sarebbe in arrivo anche su Nintendo Switch 2 sin dal lancio

Come praticamente tutti sapranno, il 19 novembre 2026 GTA 6 arriverà su PS5 e Xbox Series X|S. La versione PC, invece, sarà pubblicata più avanti.

GTA 6 su Nintendo Switch 2 è possibile?

Ad oggi, né Rockstar Games né Take-Two hanno nominato una versione per Nintendo Switch 2 di GTA 6. Anche i giocatori non ci hanno mai davvero pensato, dando per scontato che tale versione sia complessa se non impossibile da realizzare con la potenza della console della grande N.

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Il leaker Nash Weedle - noto per i propri leak su Nintendo - è tornato sull'argomento dopo alcuni rumor che aveva condiviso lo scorso novembre, affermando che una fonte gli ha assicurato che la versione Nintendo Switch 2 di GTA 6 potrebbe essere pronta in tempo per il lancio di novembre. Il leaker si dichiara però scettico a riguardo.

Ritiene anche che nel prossimo trailer non verrà mostrata la versione Nintendo Switch 2, visto che Rockstar Games vuole continuare a promuovere il gioco puntando sull'elevata qualità grafica delle versioni PS5 e Xbox Series X. Ciò detto, consigliamo di prendere il tutto con le pinze.

Considerando che né GTA 5 né Red Dead Redemption 2 sono arrivati su Nintendo Switch 2, pare difficile che GTA 6 cambi le cose, soprattutto in tempo per il lancio di novembre. Meno impossibile che tale versione arrivi dopo il lancio (magari insieme alla versione PC), ma dovremo attendere conferme o smentite da parte di Rockstar Games.

Segnaliamo infine che GTA 6 potrebbe vendere 45 milioni di copie su PS5 in una settimana, per un director di Larian.