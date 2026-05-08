GTA 6 sarebbe in arrivo anche su Nintendo Switch 2 sin dal lancio

Come praticamente tutti sapranno, il 19 novembre 2026 GTA 6 arriverà su PS5 e Xbox Series X|S. La versione PC, invece, sarà pubblicata più avanti.
Ora, però, c'è un nuovo rumor che parla anche di una versione Nintendo Switch 2.
GTA 6 su Nintendo Switch 2 è possibile?
Ad oggi, né Rockstar Games né Take-Two hanno nominato una versione per Nintendo Switch 2 di GTA 6. Anche i giocatori non ci hanno mai davvero pensato, dando per scontato che tale versione sia complessa se non impossibile da realizzare con la potenza della console della grande N.
Il leaker Nash Weedle - noto per i propri leak su Nintendo - è tornato sull'argomento dopo alcuni rumor che aveva condiviso lo scorso novembre, affermando che una fonte gli ha assicurato che la versione Nintendo Switch 2 di GTA 6 potrebbe essere pronta in tempo per il lancio di novembre. Il leaker si dichiara però scettico a riguardo.
Ritiene anche che nel prossimo trailer non verrà mostrata la versione Nintendo Switch 2, visto che Rockstar Games vuole continuare a promuovere il gioco puntando sull'elevata qualità grafica delle versioni PS5 e Xbox Series X. Ciò detto, consigliamo di prendere il tutto con le pinze.
Considerando che né GTA 5 né Red Dead Redemption 2 sono arrivati su Nintendo Switch 2, pare difficile che GTA 6 cambi le cose, soprattutto in tempo per il lancio di novembre. Meno impossibile che tale versione arrivi dopo il lancio (magari insieme alla versione PC), ma dovremo attendere conferme o smentite da parte di Rockstar Games.
Segnaliamo infine che GTA 6 potrebbe vendere 45 milioni di copie su PS5 in una settimana, per un director di Larian.
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