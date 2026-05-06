GTA 6 potrebbe vendere 45 milioni di copie su PS5 in una settimana, per un director di Larian

Non crediamo che al mondo ci sia una singola persona che possa pensare che GTA 6 rischi di essere un fallimento commerciale, considerando il successo di GTA 5 e il livello di attesa dei fan. Esattamente, però, quanto grande sarà questo successo al momento del lancio?
Secondo il director of publishing di Larian, Michael Douse, sarà enorme, soprattutto su PlayStation 5.
Il commento di Douse su GTA 6
Douse ha commentato l'opinione di alcuni analisti, secondo i quali GTA 6 sarà in grado di piazzare 25 milioni di copie in 24 ore, diventando subito uno dei giochi più venduti di sempre.
Per il director, GTA 6 "sarà ciò che Mario Kart è su Switch, ma per PS5. Non sarei sorpreso se venisse acquistato dal 50% degli oltre 90 milioni di utenti PS5, in una settimana. Ciò detto, il comportamento dei giocatori è molto diverso rispetto ai tempi del lancio di GTA 5. Lo stesso vale per il potere d'acquisto".
Douse ritiene quindi che GTA 6 sarà in grado di vendere 45 milioni di copie su PS5 nella prima settimana. Si tratterebbe di un risultato incredibile. Giusto per fare un confronto, Mario Kart 8 Deluxe ha piazzato 70 milioni di copie su Nintendo Switch ad oggi, dopo nove anni.
Il director però mette le mani avanti sottolineando come il potere d'acquisto dei videogiocatori sia cambiato negli ultimi anni e che anche il modo in cui comprano i giochi sia mutato, quindi il suo pronostico potrebbe rivelarsi errato.
Lo scopriremo tra circa sei mesi, nel frattempo vi segnaliamo che l'uscita del terzo trailer di GTA 6 è stata calcolata usando le posizioni dei pianeti... sì, davvero.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.