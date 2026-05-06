GTA 6 potrebbe vendere 45 milioni di copie su PS5 in una settimana, per un director di Larian

Non crediamo che al mondo ci sia una singola persona che possa pensare che GTA 6 rischi di essere un fallimento commerciale, considerando il successo di GTA 5 e il livello di attesa dei fan. Esattamente, però, quanto grande sarà questo successo al momento del lancio?

Secondo il director of publishing di Larian, Michael Douse, sarà enorme, soprattutto su PlayStation 5.