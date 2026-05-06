Kingmakers batte un colpo in video, ma ancora nessuna data di uscita in vista

Nel nuovo video riportato qui sotto vediamo Fisch mostrare alcuni piccoli aggiornamenti applicati a Kingmakers a cui il team sta lavorando, ma che pare siano elementi secondari mentre il grosso del lavoro riguarda ora il bilanciamento e l'ottimizzazione.

Resta piuttosto strana la storia questo gioco, che si è dimostrato subito decisamente promettente e ha attirato l'interesse di molti giocatori, ma che è poi praticamente scomparso dai radar una volta rimossa la data di uscita, entrando in una sorta di limbo da cui speriamo possa uscire presto con un programma più definito per il futuro.

Resta sempre un bel guazzabuglio medievale

Kingmakers è un bizzarro gioco d'azione open world di TinyBuild caratterizzato da una premessa particolare: il protagonista è infatti un uomo dell'epoca contemporanea che in qualche modo si ritrova proiettato nell'epoca medievale e si ritrova a combattere contro interi eserciti, potendo contare però su armi e tecnologie moderne.

L'idea sembra poter dare spazio a un gameplay decisamente divertente, sebbene il team abbia spiegato come non si tratti solo di sparatorie ignoranti ma anche di strategia e un sistema morale.

Annunciato con un trailer esplosivo all'inizio del 2024, circa un anno fa aveva ricevuto una data di uscita in Accesso Anticipato, ma le cose sono poi cambiate lo scorso ottobre, quando Kingmakers, nonostante fosse già uno dei titoli più desiderati di Steam, è stato rinviato a data da precisare.

A questo punto attendiamo ulteriori delucidazioni da parte di TinyBuild, con questi piccoli aggiornamenti forniti dal team che sembrano comunque andare nella giusta direzione.