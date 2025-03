Kingmakers si mostra al Future Games Show: sparatorie e cooperativa nel medioevo

Il trailer di Kingmakers

Il gioco è anche pensato per permettere una completa distruzione dell'ambiente. Ogni edificio cadrà a pezzi in modo dinamico a seconda dei danni che infliggeremo. Inoltre, il team promette che Kingmakers sarà reattivo in ogni partita per tutti e quattro i giocatori che coopereranno per abbattere i soldati, che agiranno in modo realistico tutti assieme.

Sarà necessario conquistare fortezze nemiche oppure difendere quelle degli avversari. Sarà anche possibile impartire ordine alle proprie truppe per gestire al meglio le forse nemiche. Vi lasciamo infine al nostro speciale in cui parliamo di questo ibrido tra sparatutto e strategico medievale.