La data di uscita di Kingmakers in Accesso Anticipato è stata annunciata con un trailer

L'editore tinyBuild e lo sviluppatore Redemption Road Games hanno annunciato che Kingmakers sarà pubblicato in Accesso Anticipato per PC tramite Steam ed Epic Games Store l'8 ottobre .

Il trailer della data di uscita di Kingmakers

Tramite la descrizione del video, il team afferma: "Grandi notizie! Siamo felici di annunciare che Kingmakers sarà pubblicato in Accesso Anticipato l'8 ottobre 2025. Questa è la vostra chiamata alle armi: radunate i vostro compagni di cooperativa, preparate le vostre strategie e segnate la data sul calendario. La linea temporale si sta frantumando. Mettete Kingmakers nella Lista dei desideri e preparatevi a ridefinire la Storia".

Ricordiamo che Kingmakers è un gioco d'azione sparatutto e strategia in tempo reale nel quale viaggiamo nel medioevo ma con le armi moderne, come bocche da fuoco e carri armati. Dobbiamo quindi lanciarci in battaglie campali in cui in tempo reale vengono simulati migliaia di soldati che si scontrano l'uno con l'altro per conquistare un castello o abbattere le fortificazioni nemiche.

L'impressione è che si tratterà di un gioco in grado di fondere la strategia dei giochi più tattici e il puro caos degli sparatutto: potremo dare ordini ai nostri battaglioni così come scendere in campo e falciare i soldati avversari con i nostri proiettili. Lo "sparatutto nel medioevo" è più profondo di quanto sembra secondo il team. Possiamo giocare sia da soli che in compagnia, inoltre.