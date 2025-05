Il Multiplayer.it Fan Meet arriva a Roma il 4 giugno, biglietti in vendita da domani

Il Multiplayer.it Fan Meet arriva a Roma il 4 giugno, dopo il successo della data di Milano: i biglietti saranno in vendita a partire da domani, 23 maggio, alle 16.00, tramite il portale di Eventbrite.

L'evento si svolgerà dalle 18.00 alle 21.00 presso il White Rabbit di Via Spalato 35/37/39, e vedrà la partecipazione di diversi componenti della redazione di Multiplayer.it per discutere della nostra passione comune e non solo, magari davanti a un drink.

Il Fan Meet di Roma sarà "un'occasione imperdibile per bere qualcosa insieme, fare due chiacchiere e - perché no - confrontarvi direttamente con chi ha scritto gli articoli, fatto i video e dato quel voto che proprio non vi è andato giù." Saremo lì proprio per questo, per parlare dal vivo della nostra passione in comune, ascoltare il vostro punto di vista e, ovviamente, raccontarvi i dietro le quinte redazionali.