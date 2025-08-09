Light of Motiram fa piazza pulita delle somiglianze con Horizon, dopo la causa legale di Sony

Come vi abbiamo già segnalato, la scorsa settimana Sony ha fatto causa a Tencent e al videogioco Light of Motiran, accusandolo di essere un clone della serie Horizon (Zero Dawn, Forbidden West, Call of the Mountain).

Ovviamente è presto per vedere i risultati della causa legale, ma qualcosa è già successo: gli sviluppatori hanno cambiato tutte le immagini e i video presenti su Steam e hanno eliminato ogni contenuto che richiama in modo palese la serie di Sony.