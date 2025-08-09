Light of Motiram fa piazza pulita delle somiglianze con Horizon, dopo la causa legale di Sony

Come vi abbiamo già segnalato, la scorsa settimana Sony ha fatto causa a Tencent e al videogioco Light of Motiran, accusandolo di essere un clone della serie Horizon (Zero Dawn, Forbidden West, Call of the Mountain).
Ovviamente è presto per vedere i risultati della causa legale, ma qualcosa è già successo: gli sviluppatori hanno cambiato tutte le immagini e i video presenti su Steam e hanno eliminato ogni contenuto che richiama in modo palese la serie di Sony.
Cosa è cambiato nella pagina Steam di Light of Motiram
Light of Motiram è un gioco nel quale vestiamo i panni di una ragazza dai capelli rossi con vestiti tribali in un mondo che pare preistorico ma che deve affrontare robot dalla forma di animali. Ammettiamo che ricorda un po' troppo Horizon. Non aiuta poi il fatto che, secondo Sony, Tencent aveva proposto a Sony un videogioco basato sull'IP di Horizon e che, dopo il rifiuto di Sony, la compagnia cinese abbia svelato Light of Motiram.
Come potete vedere qui sopra, la vecchia versione della pagina Steam includeva elementi come immagini di robot mastodontici, descrizioni di "macchine colossali" e un disegno di una ragazza che era considerata la versione anime di Aloy. C'era anche un breve video di un personaggio umano che cavalcava un robot cavallo mentre combatteva un grosso mech animalesco: il tutto poteva facilmente essere confuso con un trailer di Horizon. Sony accusa infatti Tencent di voler spingere i giocatori a credere che Light of Motiram sia un ufficiale videogioco della serie di Guerrilla Games.
Ciò detto, e come potete vedere qui sotto, ora tutti gli elementi che richiamano in modo palese Horizon sono spariti. Certo, Light of Motiram continua a seguire l'idea del "mondo preistorico con dei robot animali" ma ora pare un po' di più qualcosa di originale.
Ovviamente non è affatto detto che Tencent abbia cancellato anche dal gioco i contenuti che copiano Horizon, potrebbe semplicemente aver deciso di rendere pubblicamente meno palese la cosa con lo scopo di semplificare la causa legale. Vedremo come si evolveranno le cose.