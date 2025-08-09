La data di uscita di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 spunta online, con tanto di immagini

Sono passati sei anni da quando Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è stato ufficialmente annunciato e i giocatori hanno sofferto ancora e ancora, man mano che la data di uscita veniva svelata e poi rimandata a più riprese. Ci sono stati cambi di sviluppatori e tanti problemi dietro le quinte, ma pare che finalmente il progetto sia pronto all'arrivo. Sappiamo che il periodo di uscita è il mese di ottobre, ma quando esattamente?
Un nuovo leak afferma che la data di uscita di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è il 21 ottobre e la fonte è un rivenditore di videogiochi filippino.
La cover di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Ovviamente è sempre possibile che sia una data segnaposto, come spesso accade nei negozi online che vogliono iniziare a vendere le prenotazione dei videogiochi, ma in questo caso è presente anche una cover art per Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 che pare troppo bella per essere inventata dal negozio online.
Il sospetto quindi è che il negozio abbia ricevuto le informazioni e le abbia condivise troppo presto. Sottolineiamo inoltre che il gioco di ruolo era apparentemente "pronto" già a inizio anno, ma gli sviluppatori hanno preferito prendersi del tempo extra per ottimizzarlo risolvendo bug, migliorando la stabilità e le prestazioni.
Ovviamente per ora si tratta solo di un rumor e non va considerata una conferma ufficiale, ma forse è la volta buona: Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 potrebbe veramente essere in arrivo.
In attesa di novità, vi ricordiamo che Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 non avrà scelte morali banali: i dialoghi saranno come dei labirinti.