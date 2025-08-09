La data di uscita di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 spunta online, con tanto di immagini

Sono passati sei anni da quando Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è stato ufficialmente annunciato e i giocatori hanno sofferto ancora e ancora, man mano che la data di uscita veniva svelata e poi rimandata a più riprese. Ci sono stati cambi di sviluppatori e tanti problemi dietro le quinte, ma pare che finalmente il progetto sia pronto all'arrivo. Sappiamo che il periodo di uscita è il mese di ottobre, ma quando esattamente?

Un nuovo leak afferma che la data di uscita di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è il 21 ottobre e la fonte è un rivenditore di videogiochi filippino.