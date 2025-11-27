3

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha venduto meno del previsto

Paradox Interactive ha annunciato vendite inferiori alle aspettative per Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, che possiamo considerare un insuccesso.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   27/11/2025
Uno dei personaggi di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Articoli News Video Immagini

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 non è andato bene e ha prodotto delle vendite inferiori alle attese. A svelarlo è stato l'editore Paradox Interactive, annunciando una svalutazione non monetaria di 355 milioni di corone svedesi dei costi di sviluppo capitalizzati del gioco nel quarto trimestre. La svalutazione si aggiunge all'ammortamento degressivo programmato per il trimestre, pari a 346 milioni di corone svedesi.

Vendite deboli

"Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è un fantasy a tema vampirico molto forte a e siamo soddisfatti del lavoro svolto dagli sviluppatori." Ha esordito Fredrik Wester, CEO di Paradox Interactive, nel comunicato ufficiale dell'annuncio. "Abbiamo nutrito grandi aspettative per molto tempo, poiché avevamo visto che si trattava di un buon gioco di una proprietà intellettuale forte, in un genere dal vasto appeal."

Qui arriva la dichiarazione sulle vendite: "Un mese dopo il lancio possiamo purtroppo constatare che le vendite non corrispondono alle nostre previsioni, rendendo necessaria la svalutazione. La responsabilità ricade interamente su di noi come editore. Il gioco è al di fuori delle nostre aree core e, col senno di poi, è chiaro che ciò ha reso difficile per noi stimare le vendite."

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, la recensione di un gioco narrativamente eccellente, ma che perde del sangue Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, la recensione di un gioco narrativamente eccellente, ma che perde del sangue

Di conseguenza, Paradox ridurrà gli investimenti su generi che sono lontani dalle sue aree di competenza: "D'ora in avanti concentreremo il nostro capitale sui segmenti principali e, allo stesso tempo, valuteremo come sviluppare al meglio il brand World of Darkness in futuro".

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è stato pubblicato il 21 ottobre 2025 e ha due espansioni pianificate come parte della Premium Edition del gioco. Entrambe sono state confermate come in arrivo, ma se ne riparla il prossimo anno.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha venduto meno del previsto