Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 aggiornato per Natale, con tante novità

Si tratta di un aggiornamento pensato soprattutto per chi ha già completato il gioco e vuole rigiocarlo in modo diverso. Il fulcro dell'update è l'introduzione della Difficoltà Personalizzata , affiancata da nuove opzioni cosmetiche a tema invernale e da numerosi miglioramenti tecnici e di gameplay.

Difficoltà personalizzata

La Difficoltà Personalizzata nasce dall'idea che il livello di sfida "giusto" sia soggettivo. Dopo il lancio con le quattro difficoltà base preimpostate, gli sviluppatori hanno deciso di offrire maggiore flessibilità, in particolare ai veterani. Questa modalità si sblocca dopo aver completato il gioco almeno una volta e permette di creare una partita su misura, combinando opzioni che possono rendere l'esperienza più semplice, più immersiva o estremamente punitiva. Una volta avviata la partita, però, le impostazioni non possono più essere modificate.

Le opzioni della difficoltà personalizzata coprono vari aspetti: dall'interfaccia (come la disattivazione degli aiuti visivi durante l'esplorazione o dei feedback nei dialoghi), al bilanciamento del personaggio e dei nemici, fino alla gestione della progressione.

È possibile intervenire sulla salute iniziale, sui danni inflitti e subiti, sull'uso delle abilità, sulla gestione della Masquerade, sul comportamento dell'IA nemica e sulla struttura stessa della campagna, scegliendo se giocare solo le missioni di Phyre, solo quelle di Fabien o entrambe.

Per i più temerari c'è anche Iron Vamp, una modalità senza salvataggi manuali in cui la morte o una grave violazione della Masquerade pongono fine alla partita.

Accanto al gameplay, l'aggiornamento invernale introduce anche delle nuove opzioni di personalizzazione a tema festivo per Phyre. Tra barbe finte, cappelli, look gotici o più glamour, il pacchetto aggiunge decine di nuovi elementi cosmetici, anticipando anche l'arrivo delle barbe in futuri aggiornamenti.

Sul fronte tecnico, l'aggiornamento include un FOV slider, la possibilità di disattivare il motion blur, miglioramenti all'accessibilità e numerose correzioni a bug, missioni, IA, combattimento e sistema di progressione, oltre a fix legati ai salvataggi e agli obiettivi. Alcune funzionalità più complesse, come il miglioramento del sistema di salvataggio, sono state invece rimandate all'inizio del prossimo anno.