Tombi! 2: Special Edition è disponibile, per farvi soffrire un po'

È stata davvero rapita da uno dei perfidi Maiali Cattivi? Per salvarla, Tombi dovrà mettere alla prova la sua destrezza, l'ingegno e il colpo d'occhio, affrontando i Maiali Cattivi e cercando di porre fine una volta per tutte alle loro macchinazioni.

Maiali rimasterizzati

Ma quali sono le caratteristiche di questa nuova edizione? Si parla di "straordinaria grafica 3D capace di immergerti fin dal primo istante nel colorato mondo di Tombi", di "Nuove armi, oggetti e costumi da scoprire e usare contro i Maiali Cattivi" e di "Oltre 130 missioni diverse da completare, ricche di sfide e segreti".

Leggiamo anche i requisiti di sistema della versione PC:

Minimi: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 10 (OS a 64 bit richiesto) Processore: Intel® Core™ 2 Duo E7500 Memoria: 4 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 750 o equivalente DirectX: Versione 11 Spazio su disco: 6 GB disponibili

Consigliati: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 10 (OS a 64 bit richiesto) Processore: AMD Phenom™ II X6 1035T @ 3.10 GHz Memoria: 8 GB di RAM Scheda video: AMD Radeon HD 7800 Series / NVIDIA equivalente DirectX: Versione 11 Spazio su disco: 6 GB disponibili



Per il resto, vi ricordiamo che Tombi! 2: Special Edition è disponibile per PC, PlayStation 5, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.