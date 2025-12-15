0

Tombi! 2: Special Edition è disponibile, per farvi soffrire un po'

Finalmente disponibile Tombi! 2: Special Edition, che riporta la celebre serie nata in era PlayStation sui nostri schermi.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   15/12/2025
Tombi è tornato in Tombi! 2: Special Edition
Tombi! 2: Special Edition è finalmente disponibile, dopo mesi d'attesa dall'annuncio. Si tratta dell'edizione rimasterizzata di un classico uscito originariamente su PlayStation 1.

Per 19,99 euro, è il momento di tornare a guidare Tombi che, insieme al fedele Zippo, parte per un'avventura piena di pericoli alla ricerca di Tabby, la ragazza che ama.

È stata davvero rapita da uno dei perfidi Maiali Cattivi? Per salvarla, Tombi dovrà mettere alla prova la sua destrezza, l'ingegno e il colpo d'occhio, affrontando i Maiali Cattivi e cercando di porre fine una volta per tutte alle loro macchinazioni.

Maiali rimasterizzati

Ma quali sono le caratteristiche di questa nuova edizione? Si parla di "straordinaria grafica 3D capace di immergerti fin dal primo istante nel colorato mondo di Tombi", di "Nuove armi, oggetti e costumi da scoprire e usare contro i Maiali Cattivi" e di "Oltre 130 missioni diverse da completare, ricche di sfide e segreti".

Leggiamo anche i requisiti di sistema della versione PC:

Data di uscita e prezzo di Tombi! 2 sono stati svelati dall'eShop di Nintendo e confermati dall'editore Data di uscita e prezzo di Tombi! 2 sono stati svelati dall'eShop di Nintendo e confermati dall'editore
  • Minimi:
    • Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
    • Sistema operativo: Windows 10 (OS a 64 bit richiesto)
    • Processore: Intel® Core™ 2 Duo E7500
    • Memoria: 4 GB di RAM
    • Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 750 o equivalente
    • DirectX: Versione 11
    • Spazio su disco: 6 GB disponibili
  • Consigliati:
    • Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
    • Sistema operativo: Windows 10 (OS a 64 bit richiesto)
    • Processore: AMD Phenom™ II X6 1035T @ 3.10 GHz
    • Memoria: 8 GB di RAM
    • Scheda video: AMD Radeon HD 7800 Series / NVIDIA equivalente
    • DirectX: Versione 11
    • Spazio su disco: 6 GB disponibili

Per il resto, vi ricordiamo che Tombi! 2: Special Edition è disponibile per PC, PlayStation 5, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

