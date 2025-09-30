Svelate le edizioni fisiche di Tombi! 2 Special Edition per PS5, Nintendo Switch e PC

I preordini saranno disponibili sullo store ufficiale a partire dal 3 ottobre alle ore 16:00 italiane e resteranno aperti fino al 16 novembre. La spedizione è prevista tra il 23 e il 30 aprile 2026. Se siete interessati, trovate i prodotti a questo indirizzo .

Limited Run Games ha presentato le edizioni fisiche di Tombi! 2 Special Edition (conosciuto internazionalmente come Tomba! 2: The Evil Swine Return), in arrivo su PC, PS5 e Nintendo Switch.

Edizioni, contenuti e prezzi

L'edizione standard, proposta al prezzo di 34,99 dollari, include il gioco in versione base con custodia in plastica e, per le versioni console, un libretto di istruzioni. A seguire, la "Classic Edition" da 69,99 dollari offre una confezione da collezione ispirata al packaging originale per PS1, contenente il gioco, uno steelbook esclusivo, un poster fronte-retro e la colonna sonora su disco.

La Whoope Edition di Tombi! 2 Special Edition

La "Whoopee Edition", la più ricca tra le proposte, sarà disponibile a 149,99 dollari. Il contenuto è racchiuso in un box di grandi dimensioni che include tutto il materiale della Classic Edition, arricchito da cartoline illustrate, un artbook con guida strategica e due statuine raffiguranti Tombi in versione scoiattolo e il personaggio Charles.

Come già avvenuto per la riedizione del primo capitolo, anche Tombi! 2 Special Edition sarà una conversione fedele del titolo originale pubblicato su PS1 nel 1999 (2000 in Europa), senza modifiche sostanziali alla grafica. Tuttavia, il gioco includerà diverse funzionalità moderne, come il salvataggio libero, il riavvolgimento dell'azione e un museo digitale con artwork, documenti e bozzetti. Al momento non è stata annunciata una data di uscita ufficiale, ma l'arrivo delle edizioni fisiche lascia intendere che potrebbe essere comunicata a breve.