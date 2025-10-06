Limited Run Games annuncia lo showcase LRG3 2025, presto la data di uscita di Tombi! 2 Special Edition?

Al momento, però, la compagnia non ha condiviso molti dettagli. Sappiamo soltanto che l'evento si terrà il 29 ottobre e sarà trasmesso sui canali ufficiali Twitch e YouTube , ma non è stato ancora comunicato l'orario esatto né anticipato alcun contenuto.

Limited Run Games , azienda statunitense specializzata nella pubblicazione di edizioni fisiche e riedizioni di giochi classici, ha annunciato lo showcase LRG3 2025 .

Cosa possiamo aspettarci?

Nonostante l'assenza di dettagli, considerando il formato degli showcase precedenti, è lecito immaginare la presentazione di nuove edizioni fisiche a tiratura limitata di titoli in uscita nei prossimi mesi, tra versioni standard e collector's edition arricchite da manuali, colonne sonore, gadget e statuette. È probabile che ci sia spazio anche per annunci legati a nuove conversioni tramite Carbon Engine, il motore proprietario utilizzato da Limited Run Games per riportare su PC e console moderne grandi classici del passato.

In questo contesto, potrebbe finalmente arrivare la data di uscita di Tombi! 2 Special Edition. Il gioco, annunciato a giugno dello scorso anno per PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch, ancora prima del ritorno di Tombi! 1, è ancora privo di una finestra di lancio ufficiale. Tuttavia, pochi giorni fa, Limited Run Games ha svelato le edizioni fisiche e da collezione, e dato inizio ai preorder: un segnale che lascia presagire un annuncio imminente. Non resta che attendere.