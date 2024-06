Tomba! 2 annunciato, prima ancora che l'edizione rimasterizzata del primo sia disponibile

Nel corso dell'evento di Limited Run Games è stato annunciato Tomba! 2, da noi Tombi! 2 , edizione rimasterizzata del classico per PlayStation. Curioso il fatto che sia stato svelato prima ancora che l'edizione rimasterizzata del primo capitolo sia disponibile. Comunque sia sarà lanciato su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Quindi niente versione Xbox. La versione PC sarà acquistabile su Steam.

Un seguito atteso

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer di presentazione, che riprende uno dei filmati di gioco. Del gameplay non si vede niente, ma trattandosi di un gioco risalente all'epoca PlayStation è probabile che lo conosciate già bene. Tutta sta nel vedere com'è stata migliorata la grafica e come sarà la resa sulle nuove macchine da gioco.

Allo sviluppo sempre Whoopee Camp, lo stesso studio che si sta occupando del primo episodio. Il titolo completo del gioco era Tomba! 2: The Evil Swine Return, per un gameplay dal respiro più ampio, con tante nuove quest e una difficoltà tarata decisamente verso l'altro.

Tomba ha ormai sconfitto i Maiali Cattivi e vuole prendersi una vacanza, insieme a Charles, la sua amica scimmia. Quando però va a visitare il Villaggio di Tutti gli Esordi incontra dei Maili Koma che lo insospettiscono. Poco dopo Zippo, il suo amico insetto, gli consegna una lettera in cui c'è scritto che è scomparsa Tabby, la sua ragazza. Tomba sospetta subito dei maiali e parte all'avventura per cercare la giovane. Nemmeno a dirlo, i Maiali Cattivi si sono riorganizzati e l'hanno rapita per perseguire il loro piani malvagi.