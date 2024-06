Elden Ring ha appena depotenziato due strategie molto usate dai giocatori per battere i boss

Con l'arrivo di Shadow of the Erdtree , FromSoftware ha aggiornato il gioco base di Elden Ring andando a cambiare alcuni elementi, sia in positivo che in negativo. Parlando di questi ultimi, il team di sviluppo ha deciso di depotenziare due delle tattiche più usate dai videogiocatori.

Cosa è stato depotenziato in Elden Ring Shadow of the Erdtree

Precisamente, è stato spiegato che l'arma Corno lungo del messaggero, che può essere ottenuta sconfiggendo i messaggeri di Leyndell (quelli bianchi), ha visto una riduzione della potenza della sua mossa speciale. Si tratta della possibilità di evocare un gran numero di piccole bolle: singolarmente non sono molto potenti, ma in gruppo possono distruggere certi boss. Ora il danno inflitto alla salute e all'equilibrio dei nemici è stato depotenziato. Non è chiaro di quanto, ma probabilmente non sarà più così utile come in passato.

Il secondo grande cambiamento è dedicato alla Lacrima di Cristallo Cerulea Alata. Questa, se inserita nell'ampolla del balsamo portentosa, permette di annullare il consumo di punti azione (usati per la magia e per le mosse speciali) e in pratica permette di usare per molto tempo certe tipologie di magie, come la Cometa di Azur che è un raggio magico continuo che viene interrotto dal giocatore o dal consumo dei PA.

La Lacrima permetteva di eseguire attacchi magici prolungati e quindi potenti, infatti era spesso usata per eliminare certi boss in un colpo solo. Ora però la durata della Lacrima è stata diminuita. Ancora una volta, non abbiamo i dettagli quindi non è chiaro di quanti secondi.

È anche stato chiesto se le nuove armi di Elden Ring Shadow of the Erdtree renderanno inutili quelle vecchie: Miyazaki ha risposto.