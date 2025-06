Il regista del film di Elden Ring svela il boss che lo mette in difficoltà anche dopo sette partite

Le parole del regista di Elden Ring sui boss

"Il boss veramente potente è Malenia", ha detto Garland. "Sono ora alla mia settima partita: sono salito di livello, ho un sacco di potenziamenti e una bella spada e questo tipo di cose, ma mi ci lancio contro ancora e ancora e ancora. Questa è la tecnica che ho imparato da Dark Souls. Non è tanto che diventi più bravo, è più che altro come la storia delle scimmie e delle macchine da scrivere. Semplicemente continui a farlo e, prima o poi, il boss è morto".

Parlando invece di Radahn, il regista afferma che in realtà è "molto facile". Spiega: "Ritengo che Radahn sia molto facile, perché fintanto che attivi le persone che possono assisterti nella lotta, loro si occupano della battaglia e riescono a togliergli tipo metà della vita e tu lo devi solo finire. Basta veramente attivare quei piccoli segni di evocazione tutto attorno".

Purtroppo l'intervista non svela niente riguardo al film, come è comprensibile. Ciò che è certo è che il regista di Elden Ring è un grandissimo fan del videogioco come dimostrato già in dichiarazioni precedenti.