Elden Ring cattura i giocatori in maniera impressionante, secondo i numeri di un'analisi

Il gruppo Alinea Analytics ha posto Elden Ring sotto la lente d'ingrandimento per quanto riguarda il coinvolgimento dei giocatori, e il gioco FromSoftware dimostra di saper catturare gli utenti in maniera impressionante, anche a distanza di anni dall'uscita, in base ai numeri emersi sulla sua fruizione.

I numeri snocciolati dal nuovo studio di Alinea Analytics dimostrano che Elden Ring è un gioco non solo molto venduto ma anche molto giocato, che riesce dunque a catturare i giocatori nelle sue spire e mantenerli impegnati a lungo, cosa che rappresenta una caratteristica molto ambita dagli sviluppatori.

Non si tratta dunque solo della semplice vendita e diffusione sul mercato, ma anche della capacità di rimanere rilevante a distanza di anni dall'uscita, e anche quando buona parte degli utenti l'ha concluso.