Elden Ring è stato annunciato per Nintendo Switch 2 con un trailer

Elden Ring è stato annunciato per Nintendo Switch 2 durante il Nintendo Direct dedicato alla nuova console ibrida giapponese, con un trailer che mostra lo straordinario soulslike in azione e una finestra di lancio fissata a un generico 2025.

Rinominato Elden Ring: Tarnished Edition per l'occasione, l'action RPG porterà su Switch 2 la sua fenomenale esperienza di esplorazione open world e combattimento, nonché naturalmente il grado di sfida che da sempre caratterizza questo genere di produzioni.

Esiste la possibilità che la versione Nintendo Switch 2 di Elden Ring includa anche l'espansione Shadow of the Erdtree: restiamo in attesa di eventuali conferme in proposito da parte di FromSoftware e Bandai Namco.