Mortal Kombat: Legacy Kollection svela la lista completa dei giochi presenti nella raccolta, nel nuovo trailer

In occasione della Gamescom 2025, Mortal Kombat: Legacy Kollection ha ricevuto un nuovo trailer che ha svelato la lista completa dei giochi presenti nella raccolta dedicata alla celebre serie di picchiaduro.
Quando è stato annunciato con un trailer allo State of Play dello scorso giugno, di Mortal Kombat: Legacy Kollection era stata comunicata una lista ancora parziale, che invece adesso è diventata completa in base a quanto riferito proprio dal nuovo trailer.
A questo punto, c'è l'elenco totale dei giochi che sono compresi all'interno della raccolta, almeno al lancio e salvo ulteriori aggiornamenti che potrebbero arrivare in seguito.
Spuntano gli ultimi tre titoli
Mortal Kombat: Legacy Kollection și presenta dunque come la raccolta definitiva dei capitoli classici della serie curata da NetherRealm Studios, dunque a questo punto resta da conoscere soltanto la data di uscita precisa di questo titolo.
Come possiamo vedere, nel trailer vengono svelati gli ultimi slot che erano ancora ignoti all'interno dell'elenco dei giochi proposti all'interno di questa raccolta rimasterizzata.
La lista completa dei titoli è dunque la seguente:
- Mortal Kombat - 1992 (Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear)
- Mortal Kombat II - 1993 (Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, 32X)
- Mortal Kombat 3 - 1995 (Arcade, SNES, Genesis)
- Ultimate Mortal Kombat 3 - 1995 (Arcade, WaveNet Arcade, SNES)
- Mortal Kombat Trilogy - 1996 (PlayStation)
- Mortal Kombat 4 - 1997 (Arcade)
- Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero - 1997 (PlayStation)
- Mortal Kombat Special Forces - 2000 (PlayStation)
- Mortal Kombat Advance - 2001 (Game Boy Advance)
- Mortal Kombat: Deadly Alliance - 2002 (Game Boy Advance)
- Mortal Kombat: Tournament Edition - 2003 (Game Boy Advance)
Dunque rispetto a quanto sapevamo in precedenza all'elenco si sono aggiunti Ultimate Mortal Kombat 3 versione WaveNet, Mythologies: Sub-Zero e Special Forces, rendendo questa una raccolta veramente completa dei capitoli più vecchi della serie.