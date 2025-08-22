Mortal Kombat: Legacy Kollection svela la lista completa dei giochi presenti nella raccolta, nel nuovo trailer

In occasione della Gamescom 2025, Mortal Kombat: Legacy Kollection ha ricevuto un nuovo trailer che ha svelato la lista completa dei giochi presenti nella raccolta dedicata alla celebre serie di picchiaduro.

Quando è stato annunciato con un trailer allo State of Play dello scorso giugno, di Mortal Kombat: Legacy Kollection era stata comunicata una lista ancora parziale, che invece adesso è diventata completa in base a quanto riferito proprio dal nuovo trailer.

A questo punto, c'è l'elenco totale dei giochi che sono compresi all'interno della raccolta, almeno al lancio e salvo ulteriori aggiornamenti che potrebbero arrivare in seguito.