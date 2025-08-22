Ubisoft ha annunciato The Division 2: Survivors, una nuova esperienza in stile "survival extraction"

La nuova aggiunta è stata svelata all'interno della roadmap dei contenuti previsti nei prossimi mesi per The Division 2, dimostrando come ci sia ancora qualcosa di molto sostanzioso previsto per i giocatori.

Tom Clancy's The Division 2 continua ad evolversi a distanza di anni, e per il 2026 è previsto un ulteriore aggiornamento che espanderà ulteriormente le possibilità di gioco all'interno di questo longevo titolo di Ubisoft con The Division 2: Survivors .

Il programma dei contenuti aggiuntivi di The Division 2

D'altra parte, la cosa era nota: proprio qualche giorno fa, Ubisoft aveva promesso l'annuncio di un "grande progetto" a brevissimo, che si è evidentemente concretizzato con la presentazione di The Division 2: Survivors, sebbene non ci siano ancora moltissimi dettagli al riguardo.

La roadmap degli aggiornamenti per The Division 2

Dopo la cancellazione di The Division Heartland, lo spin-off multiplayer free-to-play che di fatto è stato eliminato l'anno scorso, Ubisoft ha dunque deciso di tornare sul gioco principale e continuare a supportarlo con ulteriori contenuti anche di notevole portata.

The Division 2: Survivors si presenta come una variante in stile extraction shooter fortemente votata alla sopravvivenza, attualmente in sviluppo sotto la direzione di Magnus Jansen come direttore creativo, ovvero uno dei maggiori veterani della serie.

A questo punto restiamo in attesa di ulteriori informazioni su questa aggiunta, che si preannuncia di notevole importanza all'interno del gioco Ubisoft.