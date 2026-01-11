Clair Obscur: Expedition 33 è stato creato da un team giovanissimo perché costava meno, ma non solo

Clair Obscur: Expedition 33 è un gioco di altissima qualità e si potrebbe pensare che a crearlo sia stato un team composto da veterani dell'industria, con tanti anni di esperienza. In realtà non è affatto così.
Sandfall Interactive ha assunto molteplici persone all'inizio della propria carriera, oltre a persone che non avevano mai lavorato in questo ambito.
I commenti di Sandfall Interactive sul giovane team che ha creato Clair Obscur: Expedition 33
Uno dei motivi per cui la compagnia è composta da dipendenti così giovani è che "Montpellier è una città super-giovane", secondo quanto detto dal creative director Guillaume Broche a Edge. Inoltre, c'è il fatto che le persone più anziane tendono a "optare per opzioni più sicure" e Sandfall Interactive non era nota e quindi affidabile prima di pubblicare Clair Obscur: Expedition 33.
"[I membri più giovani dello staff] non avevano aspettative su come uno studio dovesse essere gestito e su come un gioco dovesse essere realizzato, e hanno portato idee fresche che si sono rivelate molto preziose per il resto del progetto", ha aggiunto il lead designer Michel Nora. "Alla fine si è rivelata una buona decisione, ma in parte è stata anche una scelta obbligata, perché è quasi impossibile assumere personale senior se non si hanno i soldi, che all'inizio semplicemente non c'erano".
Il producer François Meurisse ha concordato sul fatto che coinvolgere personale più giovane avesse i suoi lati positivi, come il fatto che nessuno si portasse dietro "cattive abitudini provenienti da altre aziende videoludiche, da altri giochi o da esperienze passate". Stavano semplicemente imparando insieme.
"[Noi] stavamo cercando di creare qualcosa di nuovo, e persino competenze nuove, partendo da zero", ha proseguito Meurisse. "Direi che abbiamo praticamente fatto il doppio del lavoro, perché stavamo facendo cose per la prima volta su quella scala. [Ma abbiamo avuto] l'opportunità di studiare e mettere in pratica le migliori soluzioni. Ho anche lavorato molto collaborando e scambiando [idee] con altri team in Francia e a Montpellier, dove hanno sede molti altri studi indie. Trovo che questo settore sia fantastico: è molto collaborativo tra le aziende, piuttosto che competitivo. Abbiamo tratto grandi benefici dalla condivisione delle esperienze".
Segnaliamo infine che il prossimo gioco del team di Clair Obscur: Expedition 33 non sarà creato ascoltando i desideri dei fan.