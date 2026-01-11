Intel Panther Lake sfida Sony e potrebbe superare le prestazioni della futura (ipotetica) PS6 handheld

Intel è pronta a cambiare gli equilibri nel mercato delle console portatili da gaming con l'arrivo dei nuovi SoC Panther Lake, presentati al CES come parte di una strategia molto più aggressiva rispetto al passato.
Dopo esperienze poco convincenti con Meteor Lake e Lunar Lake, che non sono riuscite a competere efficacemente con la gamma AMD "Z", Intel sembra finalmente intenzionata a puntare su soluzioni progettate espressamente per il segmento handheld. Secondo quanto annunciato, Panther Lake non si limiterà alla classica linea Core Ultra Series 3, ma includerà chip dedicati esclusivamente alle console portatili.
Il nuovo approccio di Intel con Panther Lake
L'approccio sarà quello di eliminare componenti non essenziali per il gaming, mantenendo invece ciò che conta davvero: un numero elevato di core grafici Xe3, una dotazione adeguata di core CPU e, probabilmente, l'esclusione totale della NPU.
Secondo il leaker Kepler_L2, i dispositivi handheld basati su Panther Lake potrebbero offrire prestazioni simili a quelle della futura console portatile PS6 di Sony, nome in codice Canis. Tuttavia, emerge un dettaglio importante: per eguagliare una PS6 handheld che opererebbe a 15W, i chip Intel avrebbero bisogno di un consumo di circa 30W, quindi il doppio del TDP.
Intel, con Panther Lake, guarda al futuro del gaming
Va sottolineato che si tratta ancora di indiscrezioni, ma è plausibile che, con il tempo, Intel riesca a migliorare l'efficienza energetica di Panther Lake grazie a ottimizzazioni software e a una collaborazione più stretta con Microsoft e i partner hardware. Una migliore integrazione con Windows potrebbe consentire una scalabilità delle prestazioni più efficace anche a consumi inferiori.
È interessante notare come, in questo scenario, Intel e non AMD venga indicata come la principale concorrente della futura handheld di Sony. Se le previsioni saranno confermate, le prime console portatili basate su Intel Panther Lake dovrebbero arrivare sul mercato intorno a metà 2026. Staremo a vedere cosa ci riserverà il mercato.