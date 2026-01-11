Intel Panther Lake sfida Sony e potrebbe superare le prestazioni della futura (ipotetica) PS6 handheld

Dopo esperienze poco convincenti con Meteor Lake e Lunar Lake , che non sono riuscite a competere efficacemente con la gamma AMD "Z", Intel sembra finalmente intenzionata a puntare su soluzioni progettate espressamente per il segmento handheld . Secondo quanto annunciato, Panther Lake non si limiterà alla classica linea Core Ultra Series 3, ma includerà chip dedicati esclusivamente alle console portatili .

L'approccio sarà quello di eliminare componenti non essenziali per il gaming , mantenendo invece ciò che conta davvero: un numero elevato di core grafici Xe3, una dotazione adeguata di core CPU e, probabilmente, l'esclusione totale della NPU.

Intel, con Panther Lake, guarda al futuro del gaming

Va sottolineato che si tratta ancora di indiscrezioni, ma è plausibile che, con il tempo, Intel riesca a migliorare l'efficienza energetica di Panther Lake grazie a ottimizzazioni software e a una collaborazione più stretta con Microsoft e i partner hardware. Una migliore integrazione con Windows potrebbe consentire una scalabilità delle prestazioni più efficace anche a consumi inferiori.

È interessante notare come, in questo scenario, Intel e non AMD venga indicata come la principale concorrente della futura handheld di Sony. Se le previsioni saranno confermate, le prime console portatili basate su Intel Panther Lake dovrebbero arrivare sul mercato intorno a metà 2026. Staremo a vedere cosa ci riserverà il mercato.