PS6 portatile e grosso aggiornamento al PSSR di PS5 Pro al centro di nuove voci di corridoio da un leaker

Lo youtuber Moore's Law is Dead è tornato a parlare ancora una volta di PlayStation, soffermandosi in particolare sulla fantomatica PS6 portatile e su un possibile grosso aggiornamento al PSSR previsto per PS5 Pro e prossime console Sony.
Ribadiamo che l'attendibilità della fonte in questione è alquanto dibattuta, in quanto molte informazioni fornite in passato sono risultate essere semplicemente delle speculazioni, ma il canale YouTube è salito alle luci della ribalta soprattutto per aver anticipato con notevole precisione alcune caratteristiche di PS5 Pro rivelatesi corrette, cosa che ce lo fa prendere in considerazione.
Anche in questo caso, le informazioni non sono supportate da grandi prove e probabilmente rientrano nell'ambito delle speculazioni, ma potrebbero partire da informazioni reali avute dal leaker.
Cosa bolle nella pentola di Sony
In particolare, si parla del fatto che molti sviluppatori hanno riferito di aver ricevuto una certa pressione, da parte di Sony, sull'utilizzo della nuova modalità a basso consumo energetico introdotta di recente su PS5, che consente di limitare alcune caratteristiche tecniche per venire incontro a un maggiore risparmio energetico.
Secondo gli sviluppatori in contatto con Moore's Law is Dead, questa insistenza sulla modalità potrebbe anticipare il possibile lancio di una PS6 portatile, perché potrebbe essere una sorta di anticipazione del modus operandi che potrebbe emergere in futuro, con gli sviluppatori che dovrebbero lavorare a una versione "ridotta" dei giochi (in termini di risoluzione e/o frame-rate) per venire incontro ai bassi consumi della presunta console.
In base a quanto riferito, sembra che ci sia una maggiore insistenza sulla riduzione della risoluzione e della qualità grafica per favorire un frame-rate stabile, inoltre Sony ha introdotto uno strumento chiamato Razor CPU che limita l'uso della CPU e cerca di eliminare i colli di bottiglia in configurazioni con processore meno prestante.
Per quanto riguarda PSSR, ci sarebbe in vista un grosso aggiornamento che porterebbe la tecnologia a una sorta di versione 2.0 migliorando sensibilmente la qualità dell'immagine e cercando di eliminare i problemi emersi finora. A questo proposito Sony avrebbe distribuito nuovi strumenti come PSML Replay che effettua una sorta di debug e Multi-Frame Super Resolution 2 che dovrebbe ottimizzare l'upscale con intelligenza artificiale.