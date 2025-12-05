0

PS6 portatile e grosso aggiornamento al PSSR di PS5 Pro al centro di nuove voci di corridoio da un leaker

Secondo lo youtuber Moore's Law is Dead, alcune sue fonti starebbero praticamente confermando l'esistenza di una PS6 portatile nel prossimo futuro, oltre ad aggiornamenti per PS5 Pro.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   05/12/2025
Un particolare di PS5

Lo youtuber Moore's Law is Dead è tornato a parlare ancora una volta di PlayStation, soffermandosi in particolare sulla fantomatica PS6 portatile e su un possibile grosso aggiornamento al PSSR previsto per PS5 Pro e prossime console Sony.

Ribadiamo che l'attendibilità della fonte in questione è alquanto dibattuta, in quanto molte informazioni fornite in passato sono risultate essere semplicemente delle speculazioni, ma il canale YouTube è salito alle luci della ribalta soprattutto per aver anticipato con notevole precisione alcune caratteristiche di PS5 Pro rivelatesi corrette, cosa che ce lo fa prendere in considerazione.

Anche in questo caso, le informazioni non sono supportate da grandi prove e probabilmente rientrano nell'ambito delle speculazioni, ma potrebbero partire da informazioni reali avute dal leaker.

Cosa bolle nella pentola di Sony

In particolare, si parla del fatto che molti sviluppatori hanno riferito di aver ricevuto una certa pressione, da parte di Sony, sull'utilizzo della nuova modalità a basso consumo energetico introdotta di recente su PS5, che consente di limitare alcune caratteristiche tecniche per venire incontro a un maggiore risparmio energetico.

Secondo gli sviluppatori in contatto con Moore's Law is Dead, questa insistenza sulla modalità potrebbe anticipare il possibile lancio di una PS6 portatile, perché potrebbe essere una sorta di anticipazione del modus operandi che potrebbe emergere in futuro, con gli sviluppatori che dovrebbero lavorare a una versione "ridotta" dei giochi (in termini di risoluzione e/o frame-rate) per venire incontro ai bassi consumi della presunta console.

PS5 è "solo a metà" del suo ciclo vitale, dice Sony: conviverà a lungo con PS6? PS5 è solo a metà del suo ciclo vitale, dice Sony: conviverà a lungo con PS6?

In base a quanto riferito, sembra che ci sia una maggiore insistenza sulla riduzione della risoluzione e della qualità grafica per favorire un frame-rate stabile, inoltre Sony ha introdotto uno strumento chiamato Razor CPU che limita l'uso della CPU e cerca di eliminare i colli di bottiglia in configurazioni con processore meno prestante.

Per quanto riguarda PSSR, ci sarebbe in vista un grosso aggiornamento che porterebbe la tecnologia a una sorta di versione 2.0 migliorando sensibilmente la qualità dell'immagine e cercando di eliminare i problemi emersi finora. A questo proposito Sony avrebbe distribuito nuovi strumenti come PSML Replay che effettua una sorta di debug e Multi-Frame Super Resolution 2 che dovrebbe ottimizzare l'upscale con intelligenza artificiale.

#Sony
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
PS6 portatile e grosso aggiornamento al PSSR di PS5 Pro al centro di nuove voci di corridoio da un leaker