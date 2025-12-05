PS6 portatile e grosso aggiornamento al PSSR di PS5 Pro al centro di nuove voci di corridoio da un leaker

Lo youtuber Moore's Law is Dead è tornato a parlare ancora una volta di PlayStation, soffermandosi in particolare sulla fantomatica PS6 portatile e su un possibile grosso aggiornamento al PSSR previsto per PS5 Pro e prossime console Sony.

Ribadiamo che l'attendibilità della fonte in questione è alquanto dibattuta, in quanto molte informazioni fornite in passato sono risultate essere semplicemente delle speculazioni, ma il canale YouTube è salito alle luci della ribalta soprattutto per aver anticipato con notevole precisione alcune caratteristiche di PS5 Pro rivelatesi corrette, cosa che ce lo fa prendere in considerazione.

Anche in questo caso, le informazioni non sono supportate da grandi prove e probabilmente rientrano nell'ambito delle speculazioni, ma potrebbero partire da informazioni reali avute dal leaker.