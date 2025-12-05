L'app mobile di Xbox si aggiorna aggiungendo le funzionalità dello Store

Si tratta di un'aggiunta che può risultare particolarmente importante, rendendo più agevole la navigazione sullo store per chi è maggiormente abituato ad effettuare tali operazioni in mobilità.

Per il momento si tratta ancora di una beta , ma nel prossimo periodo tale aggiornamento dovrebbe ampliarsi a tutti gli utenti dell'app Xbox, consentendo così di consultare il catalogo, visualizzare sconti e fare eventuali acquisti.

Microsoft sta evolvendo ulteriormente l' app Xbox su mobile , in questo caso con l'aggiunta delle funzionalità dello Store che di fatto aprono il software a utilizzi totalmente nuovi, incrementando l'integrazione con la console e l'account in generale.

Una novità molto attesa

In sostanza, con questo update l'app mobile Xbox replica a tutti gli effetti la navigazione dello Store Xbox attraverso console o browser, ma con l'indubbia comodità di poterlo fare ovunque attraverso smartphone.

Uno screenshot pubblicato da PureXbox che mostra la funzionalità Store nell'app mobile Xbox

La funzionalità in questione è ancora in fase di beta e non c'è ancora una tempistica ufficiale sul lancio definitivo, ma già in questa fase sembra decisamente completa, replicando di fatto tutte le azioni possibili come standard.

In questo modo è possibile navigare per lo store alla ricerca di sconti e promozioni varie, visualizzare ogni titolo del catalogo, aggiungere giochi alla propria wishlist, effettuare acquisti e avviare l'installazione dei titoli sulla propria console registrata.

Nel frattempo, abbiamo visto che Microsoft ha aggiornato il sistema operativo delle console Xbox con una nuova patch proprio nelle ore scorse.