6

L'app mobile di Xbox si aggiorna aggiungendo le funzionalità dello Store

Microsoft ha lanciato un interessante aggiornamento dell'app mobile Xbox che ora consente anche l'utilizzo delle funzionalità dello store, attualmente ancora in fase di beta.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   05/12/2025
Il logo Xbox

Microsoft sta evolvendo ulteriormente l'app Xbox su mobile, in questo caso con l'aggiunta delle funzionalità dello Store che di fatto aprono il software a utilizzi totalmente nuovi, incrementando l'integrazione con la console e l'account in generale.

Per il momento si tratta ancora di una beta, ma nel prossimo periodo tale aggiornamento dovrebbe ampliarsi a tutti gli utenti dell'app Xbox, consentendo così di consultare il catalogo, visualizzare sconti e fare eventuali acquisti.

Si tratta di un'aggiunta che può risultare particolarmente importante, rendendo più agevole la navigazione sullo store per chi è maggiormente abituato ad effettuare tali operazioni in mobilità.

Una novità molto attesa

In sostanza, con questo update l'app mobile Xbox replica a tutti gli effetti la navigazione dello Store Xbox attraverso console o browser, ma con l'indubbia comodità di poterlo fare ovunque attraverso smartphone.

Uno screenshot pubblicato da PureXbox che mostra la funzionalità Store nell'app mobile Xbox
Uno screenshot pubblicato da PureXbox che mostra la funzionalità Store nell'app mobile Xbox

La funzionalità in questione è ancora in fase di beta e non c'è ancora una tempistica ufficiale sul lancio definitivo, ma già in questa fase sembra decisamente completa, replicando di fatto tutte le azioni possibili come standard.

Xbox Game Pass svela i primi giochi in arrivo a dicembre: una bella infornata di titoli Xbox Game Pass svela i primi giochi in arrivo a dicembre: una bella infornata di titoli

In questo modo è possibile navigare per lo store alla ricerca di sconti e promozioni varie, visualizzare ogni titolo del catalogo, aggiungere giochi alla propria wishlist, effettuare acquisti e avviare l'installazione dei titoli sulla propria console registrata.

Nel frattempo, abbiamo visto che Microsoft ha aggiornato il sistema operativo delle console Xbox con una nuova patch proprio nelle ore scorse.

#Microsoft
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
L'app mobile di Xbox si aggiorna aggiungendo le funzionalità dello Store