Microsoft aggiorna il sistema operativo delle console Xbox, forse l'ultima patch del 2025

Microsoft ha reso disponibile un nuovo update per il sistema operativo delle console Xbox . Sia Xbox One che Xbox Series sono state aggiornate, ma si tratta di una patch minore e non dovete aspettarvi nulla di incredibile.

Le novità dell'aggiornamento di Xbox

Microsoft afferma che la versione dell'OS attuale è 10.0.26100.6214 e l'unica novità per il largo pubblico sono "dei miglioramenti alla stabilità generale e alle prestazioni".

Le console Xbox

Chi è però parte del programma Xbox Insiders riceve qualcosa in più, ovvero ulteriori correzioni alla stabilità e alle prestazioni delle macchine da gioco, insieme a degli aggiornamenti dedicati alla localizzazione di vari testi nei menù della console.

Aggiungiamo che Microsoft ha segnalato che è a conoscenza di un problema legato alle catture, che rende impossibile visualizzarle. Inoltre, è anche a conoscenza di un errore che impedisce a certi giochi di apparire all'interno della libreria della console: per ora l'unica soluzione è andare nello Store di Xbox e visualizzare il gioco, per verificare se il gioco può essere installato e avviato. Pare però che dovremo attendere prima che il tutto venga risolto.

Supponiamo anche che fino al 2026 non arriveranno aggiornamenti maggiori per le console Xbox. Ricordiamo infine che Xbox Game Pass perderà sei giochi a metà dicembre, tra cui uno molto noto: vediamo di cosa si tratta.