I regali targati Xbox: qualche idea per un Natale verde-crociato

I regali per i fan di PS4 e PS5 per un Natale perfetto: ecco le idee giuste se non ne hai

Per questa annata si distinguono alcune iniziative ufficiali da parte della casa di Redmond, tra le quali anche alcune cose alquanto bizzarre, e vari prodotti di terze parti che risultano piuttosto indicati per gli utenti Xbox, tra oggetti più direttamente afferenti al mondo del gaming e altri che invece toccano tale universo in maniera più marginale.

Gli utenti Xbox saranno forse numericamente meno presenti di altri ma sono comunque persone dotate di una passione incrollabile, pertanto a Natale si meritano qualche regalo che segnali in maniera chiara la loro vicinanza alla causa verdecrociata. Le scelte non mancano anche quest'anno, come possiamo dimostrare in questa nuova raccolta di idee per regali di Natale a tema Xbox , nella quale cerchiamo di fornire qualche indicazione su dove guardare per trovare soluzioni in grado di unire una certa originalità alla passione per il gaming firmato Microsoft.

In teoria, Xbox Series X sarebbe disponibile nella versione classica con lettore disco e SSD da 1TB a 599,99€, nella versione bianca digitale a 549,99€ e nella speciale versione Galaxy con SSD da 2TB a 699,99€, ma sono diventate rarissime. Più semplice sembra essere l'acquisto di Xbox Series S , che ottiene restock più frequenti ed è attualmente disponibile presso vari rivenditori al prezzo di 349€. Al di là della console, che è ormai solo uno dei punti di accesso all'ecosistema Xbox, quello che paradossalmente potrebbe risultare ancora più fondamentale è però il Game Pass, e su questo fronte non può mancare una bella riserva di mesi di abbonamento. Con le carte prepagate per il Game Pass si va praticamente sul sicuro: accesso diretto a centinaia di giochi senza nemmeno dover stare a scegliere i singoli titoli in particolare.

Le console Xbox , stranamente, sono diventate una merce rarissima in Italia, tanto che le Series X sono ora praticamente introvabili. L'unico consiglio è tenere d'occhio il sito ufficiale per vedere se dovesse esserci una nuova infornata, le console maggiori risultano esaurite ormai da settimane, se non mesi.

A mezza via tra il mondo del gaming e il collezionismo, anche su Xbox è possibile trovare una notevole gamma di oggetti che possono ricordare la propria passione per l'universo verde-crociato con un'ampia varietà di soluzioni. Tra queste una delle cose più classiche che ci siano è la tazza Xbox, esistente in varie forme, ma sempre perfettamente adatta all'uopo, ovvero fornire contemporaneamente un recipiente per tisane e un monito a tutto il mondo sulla propria fede videoludica.

La panoramica sui sistemi di input non sarebbe completa senza un volante , e in questo ambito la soluzione ufficiale probabilmente più completa, sebbene non proprio economica, è fornita dal Thrustmaster T598 , che include volante, pedaliera e force feedback diretto con Axial Drive di nuova generazione. Non raggiunge forse i livelli di precisione e realismo del Logitech RS50, ma è davvero un ottimo compromesso come soluzione completa tutto in uno.

Una soluzione "Pro" di notevole impatto estetico è fornita dal Revolution X Ultimited Anniversary Controller di Nacon , che riprende i colori classici di Xbox 360 in occasione del 20° anniversario della console e propone un'ampia serie di regolazioni aggiuntive anche grazie alla presenza dello spettacolare display posto in mezzo alla periferica, che consente un controllo totale.

Per chi cerca qualcosa di veramente particolare, il controller Gibson Les Paul Pro Edition può risultare interessante, riproducendo alla perfezione la storica chitarra in questione. Il prezzo non è propriamente accessibile (106€ per la versione Blueberry) ma se siete appassionati di Guitar Hero e DJ Hero è sicuramente la soluzione definitiva, venduto da CRKD .

Non per nulla, la casa di Redmond ha lanciato da anni uno strumento estremamente completo per la personalizzazione totale dei controller con l' Xbox Design Lab , che rimane sempre la soluzione migliore per chi cerca il completo controllo dell'aspetto della propria periferica. Di recente, tra le possibili varianti è stata aggiunta quella dedicata a Fallout , che potrebbe essere un'ottima scelta in questo periodo di rilancio dato dall'arrivo della seconda stagione per la serie TV.

I controller sono sempre stati un pilastro tra i prodotti marchiati Xbox, elemento di enorme importanza per l'intera divisione videoludica di Microsoft, che ha sempre investito molto in questo settore.

Tra le soluzioni migliori, in termini di "completezza", troviamo le Logitech G Astro A20 X , che combinano un'ottima resa audio Lightspeed a 24-bit alla comodità della connessione wireless, il tutto con un occhio anche all'estetica attraverso l'uso dell'illuminazione Lightsync RGB. Il prezzo è notevole, essendo sopra i 200€, ma è attualmente una delle migliori cuffie disponibili su Xbox. Un prodotto più economico, ma comunque dotato di notevole solidità costruttiva e qualità generale, è rappresentato dalle Turtle Beach Stealth 600 , altro headset wireless caratterizzato da una buona qualità dell'audio e un'ergonomia notevole, più semplicistico come impostazioni e soluzioni tecnologiche rispetto ad altri, ma in grado di rappresentare un'ottima soluzione in termini di rapporto tra qualità e prezzo.

Headset e cuffie sono sempre tra gli accessori più ricercati dai giocatori e possono anche funzionare da ottimi regali di Natale, dunque. Le scelte non mancano su questo fronte, considerando che i vari produttori di terze parti continuano a offrire una pletora di soluzioni adatte ai più diversi gusti e utilizzi, dunque risulta semplice trovare un prodotto che risponda a determinate caratteristiche e richieste.

Hardware

Quest'anno c'è una novità fondamentale nell'ambito dell'hardware Xbox, sebbene la questione sulla definizione sia alquanto dibattuta, ma si tratta comunque di una nuova introduzione importante nell'ecosistema Microsoft: parliamo di ROG Xbox Ally, che può rappresentare un regalo di Natale veramente interessante, purché si abbia tasche decisamente profonde.

Il dispositivo portatile è effettivamente un PC, dunque non va confuso con una console, ma viene considerato da Microsoft come parte integrante del mondo Xbox, ed è sicuramente un oggetto in grado di fare gola agli appassionati di tecnologia avanzata, viste le sue caratteristiche hardware. Il problema qui è il prezzo, visto che richiede un investimento dispendioso: 599€ per il modello base e 899€ per quello high end "Xbox ROG Ally X" non sono proprio noccioline, ma sono un costo piuttosto proporzionato all'offerta, per una macchina in grado di far funzionare con ottimi risultati i più moderni titoli per PC, ottimizzata specificamente per Game Pass e i giochi Xbox in generale (ma compatibile con i titoli console solo attraverso cloud gaming).

Parlando di cloud e gioco in streaming, argomento su cui Microsoft risulta sempre particolarmente attiva, menzioniamo anche uno dei migliori strumenti attualmente disponibili per sfruttare al meglio l'infrastruttura attraverso dispositivi mobile: si tratta del Backbone Pro - Xbox Edition, che può essere considerato una sorta di controller ma trasforma di fatto un qualsiasi smartphone compatibile in una sorta di dispositivo da gioco portatile, con controlli ufficialmente supportati da Xbox. Infine, un oggetto piccolo, ma dall'enorme importanza per i giocatori più assidui: l'Xbox Expansion Card è la soluzione adottata da Xbox Series X|S per espandere l'archivio interno in maniera estremamente semplice e anche portatile, consentendo di aggiungere 512GB, 1TB o 2TB alla memoria interna in maniera veloce e indolore, tranne che per il portafoglio. Ultimamente i prezzi dei prodotti ufficiali Seagate sono scesi, dunque l'acquisto (in particolare del taglio da 1TB) non è più proibitivo come un tempo.