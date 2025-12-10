Microsoft ha annunciato i nuovo Xbox Pip-Boy Controller a tema Fallout

Microsoft ha annunciato una nuova linea di Xbox Controller in stile Fallout, opportunamente chiamati Pip-Boy Controller in quanto riprendono la grafica tipica dello strumento utilizzato dai personaggi nel gioco.
Si tratta di un Xbox Wireless Controller e un Xbox Elite Wireless Controller Series 2 ispirati a Fallout, ma c'è anche la possibilità di elaborare un proprio controller attraverso il Design Lab, tutti caratterizzati dalla medesima grafica centrale ma con alcuni elementi di differenziazione.
Il controller Fallout Pip-Boy Edition rilancia gli accessori a tema con la celebre serie Bethesda dopo quelli usciti l'anno scorso, ma con una grafica completamente diversa, in questo caso.
Belli ma costosi
I controller Fallout Pip-Boy Edition possono essere acquistati nella loro configurazione pre-impostata su Microsoft Store a questo indirizzo, oppure possono essere composti a partire dalla base a tema su Xbox Design Lab.
Si tratta di controller caratterizzati da una particolare colorazione verde sfumata che ricorda quella tipica dello schermo del Pip-Boy, con l'iconico personaggio visibile nella parte centrale e colorazioni coordinate per quanto riguarda tasti, parte posteriore e grip.
Sebbene l'aspetto sia decisamente interessante, il prezzo potrebbe risultare piuttosto dibattuto: attraverso il Design Lab, la versione standard arriva a quasi 90€ di prezzo (pur sfruttando una temporanea riduzione di prezzo di circa 16€), mentre la versione Elite arriva a circa 170€.
Nel frattempo, proprio in questi giorni Todd Howard ha commentato le attese dei fan per un possibile remaster di Fallout 3 o Fallout: New Vegas.