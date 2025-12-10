Xbox Indie Demo Fest è iniziata: oltre 30 giochi indie possono essere provati ora su Xbox Series X|S e PC

Come era stato annunciato in precedenza, è iniziata ufficialmente in queste ore la nuova Xbox Indie Demo Fest, ovvero l'iniziativa che consente di provare oltre 30 giochi indie su Xbox Series X|S e PC attraverso versioni di prova appositamente create.

Le demo sono disponibili dal 9 al 31 dicembre e riguardano soprattutto i giochi indie che fanno parte del programma ID@Xbox, aggiungendosi a quelli che erano già stati annunciati durante la settimana scorsa e andando a comporre una lunga lita con decine di titoli da sperimentare.

C'è dentro davvero un po' di tutto, con una notevole varietà in termini di generi, ambientazioni e meccaniche di gioco, consentendo così di lanciarsi in una grande diversità di esperienze.