Xbox Indie Demo Fest è iniziata: oltre 30 giochi indie possono essere provati ora su Xbox Series X|S e PC

Come era stato annunciato in precedenza, è iniziata ufficialmente in queste ore la nuova Xbox Indie Demo Fest, ovvero l'iniziativa che consente di provare oltre 30 giochi indie su Xbox Series X|S e PC attraverso versioni di prova appositamente create.
Le demo sono disponibili dal 9 al 31 dicembre e riguardano soprattutto i giochi indie che fanno parte del programma ID@Xbox, aggiungendosi a quelli che erano già stati annunciati durante la settimana scorsa e andando a comporre una lunga lita con decine di titoli da sperimentare.
C'è dentro davvero un po' di tutto, con una notevole varietà in termini di generi, ambientazioni e meccaniche di gioco, consentendo così di lanciarsi in una grande diversità di esperienze.
Un'occasione per provare giochi e dare indicazioni agli sviluppatori
Gran parte degli sviluppatori hanno creato le demo appositamente per questa occasione e con lo scopo anche di ricevere feedback da parte dei giocatori, dunque esortano gli utenti a far sapere cosa ne pensino dei giochi in lavorazione, in modo da ottenere qualche indicazione utile.
Anche per questo motivo, bisogna considerare che le esperienze fornite dalle demo non rispecchiano ovviamente la qualità definitiva dei singoli giochi, ma devono essere considerate come dei primi spiragli su quello che verrà fuori.
Riportiamo qui sotto una lista di giochi messi in evidenza da Microsoft per l'occasione, sebbene le demo disponibili siano più di quelle riportate qui sotto:
- Aikyam (Thousand Stars Studio), Xbox
- Amazing Frog? (Fayju), Xbox
- AWAYSIS (17-Bit/Cult), Xbox/PC
- Biped 2 (Meta Publishing), Xbox
- Boxes: Lost Fragments (Big Loop Studios/Snapbreak), Xbox
- Cash Cleaner Simulator (Mind Control Games/Forklift Interactive), Xbox
- Cassette Boy (Wonderland Kazakiri/Forever Entertainment), Xbox
- Coffee Talk Tokyo (Chorus Worldwide), Xbox
- ColorBlend FX: Desaturation (Pi-Dev Bulgaria), Xbox
- Cyberwar Neon City (CyberMonkey Studio/GoGo Games), Xbox
- Deck of Haunts (Mantis Games/Dangen Entertainment), Xbox
- Empire in Decay (Siesta Games), Xbox
- Froggy Hates Snow (Crying Brick/Digital Bandidos), Xbox
- Go North (Gazuntype), Xbox
- Incantation (Softstar Entertainment/Eastasiasoft), Xbox
- Junkster (Stormcloud Games/4J Studios), Xbox
- Kejora (Beranjin Creative/Soft Source), Xbox
- Knuckle Jet (Rain Games), Xbox/Handheld
- Limbot (Ionized Studios), Xbox
- Lost in Loss (Soroka Games), Xbox/PC
- Mark of the Deep (Mad Mimic/Light Up Games), Xbox/PC/Handheld
- Master Lemon: The Quest for Iceland (Pepita Digital), Xbox
- Megabattle (MadCat), Xbox
- Pathologic 3 (Ice-Pick Lodge/HypeTrain Digital), Xbox
- Raging Bill (Artpunk Studio), PC/Handheld
- Realm of Ink (Leap Studio/4divinity), PC/Handheld
- Reef Defense (Swift Creek Games), Xbox/PC/Handheld
- Relooted (Nyamakop), Xbox
- Rhythm Towers (Innoloop), Xbox
- RoadOut (Rastrolabs/Dangen Entertainment), Xbox
- Showgunner (Artificer/Klabater), Xbox/PC
- Star Ores Inc. (BlackBeak Games/Three River Games), Xbox
- STONKS-9800: Stock Market Simulator (Ternox), Xbox/PC/Handheld
- Tenebris Somnia (Saibot Studios/New Blood), Xbox/PC
- Townseek (Whales and Games/Super Rare Games), Xbox
- Under Par Golf Architect (Broken Arms Games), Xbox
- Worshippers of Cthulhu (Crazy Goat Games/Crytivo), Xbox
Si tratta dunque di un notevole assortimento di giochi indie da sperimentare nel corso delle prossime tre settimane, dunque non resta che dirigervi a questa pagina su Xbox Store per avviare i download e provare.