12 giochi per Xbox Game Pass sono stati annunciati nel corso dello showcase indie di fine ottobre

Dallo Showcase ID@Xbox andato in scena in questi giorni sono emerse numerose novità e risulta particolarmente notevole l'apporto su Xbox Game Pass, per il quale sono stati annunciati 12 giochi in arrivo nei prossimi mesi, consentendo dunque di fare un elenco.

Alcuni di questi giochi erano già noti ma diversi sono novità assolute emerse durante l'evento, inoltre per alcuni di questi ci sono date precise mentre per altri solo riferimenti più vaghi, ma quello che emerge è comunque un impegno continuativo del programma ID@Xbox nell'investire sui giochi indie.

In particolare, si rinnova il rapporto stretto tra indie e Game Pass nell'ambito Xbox, destinato evidentemente a proseguire anche nei prossimi mesi.