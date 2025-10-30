12 giochi per Xbox Game Pass sono stati annunciati nel corso dello showcase indie di fine ottobre

Dallo Showcase ID@Xbox andato in scena in questi giorni sono emerse numerose novità e risulta particolarmente notevole l'apporto su Xbox Game Pass, per il quale sono stati annunciati 12 giochi in arrivo nei prossimi mesi, consentendo dunque di fare un elenco.
Alcuni di questi giochi erano già noti ma diversi sono novità assolute emerse durante l'evento, inoltre per alcuni di questi ci sono date precise mentre per altri solo riferimenti più vaghi, ma quello che emerge è comunque un impegno continuativo del programma ID@Xbox nell'investire sui giochi indie.
In particolare, si rinnova il rapporto stretto tra indie e Game Pass nell'ambito Xbox, destinato evidentemente a proseguire anche nei prossimi mesi.
Un interessante elenco per il prossimo periodo
Avevamo visto, in effetti, che nel 2025, Xbox Game Pass ha fatto investimenti record con oltre 150 partner di terze parti, e molti di questi sono sviluppatori indipendenti.
La questione è stata confermata dal recente evento di presentazione, dal quale sono spuntate diverse novità interessanti.
Vediamo dunque l'elenco dei 12 giochi annunciati su Game Pass, con relativa data o periodo di uscita:
- Superball (28 ottobre, Free-To-Play con bonus)
- Egging On (6 novembre)
- Monsters Are Coming: Rock & Road (20 novembre)
- Routine (4 dicembre)
- Dome Keeper (9 dicembre)
- Aphelion (2026)
- DayZ: Badlands (2026)
- Planet Of Lana 2 (2026)
- Sledding Game (2026)
- TCG Card Shop Simulator (Q1 2026)
- Awaysis (TBD)
- Darkwood 2 (TBD)
Due di questi, Egging On e Monsters Are Coming, vanno dunque ad aggiungersi ai titoli già previsti per novembre su Game Pass, mentre altri due (Routine e Dome Keeper) arricchiscono al lineup di dicembre, mentre gli altri sono previsti probabilmente nella prima parte del 2026, in attesa di ulteriori informazioni.