Xbox Game Pass ha ricevuto un altro gioco a sorpresa in questa mandata di dicembre

Come spesso accade, anche in questa ondata di dicembre il catalogo di Xbox Game Pass ha ottenuto un altro gioco a sorpresa, rispetto a quelli annunciati in via ufficiale come presenti nell'ultima infornata dell'anno.
Si tratta di Ultimate Sheep Raccoon, un folle gioco multiplayer incentrato su corse in bicicletta di personaggi improbabili all'interno di percorsi assolutamente fuori di testa, ovvero precisamente quello che ci si potrebbe aspettare dagli sviluppatori di Ultimate Chicken Horse.
In effetti, come suggerisce anche la struttura del titolo, questo Ultimate Sheep Raccoon può essere visto come una sorta di seguito del gioco precedente, almeno come concetto generale.
Una folle corsa in bicicletta fra animali
Trovare uno scopo preciso nel gioco non è semplicissimo: si tratta di vincere arrivando prima degli altri, o semplicemente sopravvivendo ai percorsi, ma più che l'abilità alla guida quello che conta è la capacità di disseminare trappole e saperle schivare al meglio, il tutto amplificato dal multiplayer.
Fino a 8 giocatori possono prendere parte a queste folli corse, con ognuno che utilizza uno degli animali ciclisti a disposizione, guidando le proprie biciclette tra piattaforme, meccanismi sospesi e varie altre follie assortite.
Ultimate Sheep Raccoon è disponibile ora con Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass, oltre ad essere regolarmente acquistabile, aggiungendosi dunque all'ultimo nell'ondata di giochi di dicembre del servizio Microsoft.
Secondo il modus operandi standard di Microsoft, non ci aspettiamo una seconda ondata per il mese di dicembre, contrariamente a quanto accade per gli altri mesi dell'anno, ma non è escluso che altre sorprese possano emergere nei prossimi giorni.