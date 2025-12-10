Frostpunk 2, The Alters e Moonlighter sono in sconto su Steam con i saldi di 11 bit studios

In occasione del primo showcase andato in onda pochi giorni fa, 11 bit studios ha lanciato su Steam dei saldi che coinvolgono molti dei titoli del portfolio della casa polacca, con sconti fino al 90%. Vediamo alcune delle promozioni più interessanti.
Partiamo da Frostpunk 2 ora disponibile al prezzo di 26,99 euro grazie a uno sconto del 40%. The Alters, invece, viene proposto a 22,04 euro, con un risparmio del 30%. Se vi interessano entrambi, è possibile acquistarli in bundle a 46,33 euro, risparmiando un ulteriore 10% sul totale. Interessante anche la promozione su Moonlighter, che permette di acquistare i due giochi della serie assieme al prezzo di 26,54 euro, laddove il solo Moonlighter 2: The Endless Vault costa 29,99 euro.
Altri titoli in offerta
Tra i giochi meno recenti troviamo The Thaumaturge, ora a 15,74 euro con uno sconto del 55%. L'avventura narrativa Indika scende da 24,99 a 12,37 euro, mentre The Invincible è proposto a 13,49 euro, sempre con un ribasso del 55%.
Infine, due occasioni imperdibili: This War of Mine Final Cut a soli 1,89 euro (sconto del 90%), praticamente il prezzo di un caffè, e il primo Frostpunk a 2,69 euro, perfetto per chi vuole avvicinarsi alla serie prima di provare il sequel.
I saldi di 11 bit studios saranno attivi fino al 18 dicembre. Trovate il catalogo completo delle promozioni nella pagina dedicata di Steam a questo indirizzo.