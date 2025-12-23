1

I giochi più venduti su Steam vedono risalire due nomi molto amati grazie agli sconti

SteamDB ha reso disponibili le classifiche dei giochi più venduti sulla piattafora di Valve nell'ultima settimana. Vediamo i dati disponibili.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   23/12/2025
Astarion di Baldur's Gate 3 che si tiene il mento con la mano sinistra

Tramite SteamDB possiamo vedere quali sono le classifiche dei giochi più venduti (calcolati in base ai ricavi, non al numero di unità vendute) dell'ultima settimana ovvero tra il 16 e il 23 dicembre.

Come sempre a dominare è Counter-Strike 2, ma ci sono anche alcuni titoli che sono risaliti di molto.

La due classifiche dei giochi più venduti su Steam

Vediamo prima di tutto la classifica completa, che include anche i giochi free to play:

  1. Counter-Strike 2
  2. ARC Raiders
  3. Steam Deck
  4. Dota 2
  5. Where Winds Meet
  6. Clair Obscur: Expedition 33
  7. Baldur's Gate 3
  8. Battlefield 6
  9. Kingdom Come: Deliverance II
  10. Marvel Rivals
La classifica di SteamDB
La classifica di SteamDB

Ecco invece la Top 10 senza includere i free to play:

  1. ARC Raiders
  2. Steam Deck
  3. Clair Obscur: Expedition 33
  4. Baldur's Gate 3
  5. Battlefield 6
  6. Kingdom Come: Deliverance II
  7. EA Sports FC 26
  8. Path of Exile 2
  9. Dispatch
  10. Elden Ring
Avatar: Frontiers of Pandora ha avuto un boom di giocatori su Steam con l'uscita di Avatar - Fuoco e cenere Avatar: Frontiers of Pandora ha avuto un boom di giocatori su Steam con l'uscita di Avatar - Fuoco e cenere

Segnaliamo che tra i risultati più importanti vi sono quelli di Baldur's Gate 3 e di Elden Ring, che rispettivamente sono saliti di 32 e 59 posizioni, supponiamo come conseguenza degli sconti ora attivi. Il resto della classifica non è cambiato in modo sostanziale, con i soliti nomi dell'ultimo periodo che si scambiano di posizione.

Bene comunque anche Dispatch, che è salito di dieci posizioni, e Monster Hunter Wilds che è fuori dalla seconda Top 10 di una sola posizione ma può vantare un +14 posizioni, probabilmente in risposta all'arrivo del più recente aggiornamento.

#Classifica #Steam
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
I giochi più venduti su Steam vedono risalire due nomi molto amati grazie agli sconti