I giochi più venduti su Steam vedono risalire due nomi molto amati grazie agli sconti

Come sempre a dominare è Counter-Strike 2 , ma ci sono anche alcuni titoli che sono risaliti di molto.

Tramite SteamDB possiamo vedere quali sono le classifiche dei giochi più venduti (calcolati in base ai ricavi, non al numero di unità vendute) dell'ultima settimana ovvero tra il 16 e il 23 dicembre .

La due classifiche dei giochi più venduti su Steam

Vediamo prima di tutto la classifica completa, che include anche i giochi free to play:

Counter-Strike 2 ARC Raiders Steam Deck Dota 2 Where Winds Meet Clair Obscur: Expedition 33 Baldur's Gate 3 Battlefield 6 Kingdom Come: Deliverance II Marvel Rivals

La classifica di SteamDB

Ecco invece la Top 10 senza includere i free to play:

ARC Raiders Steam Deck Clair Obscur: Expedition 33 Baldur's Gate 3 Battlefield 6 Kingdom Come: Deliverance II EA Sports FC 26 Path of Exile 2 Dispatch Elden Ring

Segnaliamo che tra i risultati più importanti vi sono quelli di Baldur's Gate 3 e di Elden Ring, che rispettivamente sono saliti di 32 e 59 posizioni, supponiamo come conseguenza degli sconti ora attivi. Il resto della classifica non è cambiato in modo sostanziale, con i soliti nomi dell'ultimo periodo che si scambiano di posizione.

Bene comunque anche Dispatch, che è salito di dieci posizioni, e Monster Hunter Wilds che è fuori dalla seconda Top 10 di una sola posizione ma può vantare un +14 posizioni, probabilmente in risposta all'arrivo del più recente aggiornamento.