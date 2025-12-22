Avatar: Frontiers of Pandora ha avuto un boom di giocatori su Steam con l'uscita di Avatar - Fuoco e cenere

Inoltre, ha anche riportato il gioco nella top 20 globale della piattaforma (20° posto al momento di scrivere questa notizia), che nel periodo attuale di saldi invernali , significa che sta vendendo molte migliaia di copie supplementari.

È davvero prematuro parlare di successo o meno per Avatar - Fuoco e cenere nei cinema, nonostante la prime voci siano positive. Comunque sia, pare che un effetto benefico lo abbia già prodotto: ha fatto moltiplicare il numero di giocatori su Steam di Avatar: Frontiers of Pandora , l'action open world di Ubisoft, facendogli raggiungere un picco di giocatori contemporanei mai toccato prima.

Un vero e proprio rilancio

Avatar: Frontiers of Pandora è stato lanciato su Steam a luglio 2024, debuttando con picchi di giocatori contemporanei di poco superiori alle mille unità.

L'andamento di Avatar: Frontiers of Pandora su Steam dal lancio a oggi, 22 dicembre

Nei mesi successi, in occasioni di offerte speciali e ribassi di prezzo, è riuscito a fare meglio, superando infine i 2.500 giocatori contemporanei il 13 gennaio 2025. Da allora non aveva più raggiunto quella cifra, almento fino agli scorsi giorni, in cui l'ha surclassata, stabilendo un record di 6.499 giocatori contemporanei.

Nemmeno a dirlo, la crescita è corrisposta all'uscita del film di James Cameron nei cinema. Non solo, perché il 19 dicembre è stata pubblicata anche una nuova espansione, From the Ashes, che aggiunge molti contenuti al gioco.

Chiaramente è d'aiuto anche il fatto che la versione standard del gioco sia venduta a 20,09 euro, ossia con uno sconto del 33%. Si tratta comunque di un risultato notevole per un gioco fin troppo maltrattato.

In From the Ashes, si torna su Pandora nei panni di So'lek, un guerriero tormentato dal suo passato. Alla ricerca di una pace interiore che sembra irraggiungibile, il suo mondo viene nuovamente distrutto quando si trova ad affrontare un nuovo e terrificante nemico, lottando per salvare la sua famiglia Sarentu. Le novità parlano di un sistema di progressione più snello, di combattimenti potenziati e di Finisher brutali, per un gameplay che mescola stealth e approccio action.