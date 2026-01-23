Ora potete giocare gratis ad Avatar: Frontiers of Pandora per 5 ore, ma sbrigatevi

Avatar: Frontiers of Pandora sta avendo una piccola rinascita, immaginiamo grazie alla presenza nei cinema del film Avatar: Fuoco e cenere. Comunque sia, il gioco si è riaffacciato ai piani alti della classifica globale di Steam, quadruplicando il numero di giocatori medi connessi al gioco e ricevendo un gran numero di recensioni positive.
Ora Ubisoft ha deciso di spingere ulteriormente su questo rinnovato interesse del pubblico, lanciando una versione trial che consentirà a tutti di giocare per 5 ore. Contemporaneamente ha aggiornato il gioco con la modalità in terza persona.
Dove scaricare
Andando sulla pagina della trial, che sarà attiva dal 23 al 26 gennaio 2026, potrete scegliere quale versione scaricare: PC (da Ubisoft Connect), PlayStation 5 o Xbox Series X e S.
Fatta la vostra selezione, non vi resta che giocare e decidere se acquistare o meno la versione completa.
Da sottolineare il fatto che i progressi della trial saranno trasportabili nella versione completa, quindi non perderete nulla dell'esperienza.
Purtroppo, per chi se lo stesse chiedendo, pare che la trial non sia disponibile su Steam, dove comunque potete acquistare il gioco in forte sconto.