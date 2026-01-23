Ora potete giocare gratis ad Avatar: Frontiers of Pandora per 5 ore, ma sbrigatevi

Avatar: Frontiers of Pandora sta avendo una piccola rinascita, immaginiamo grazie alla presenza nei cinema del film Avatar: Fuoco e cenere. Comunque sia, il gioco si è riaffacciato ai piani alti della classifica globale di Steam, quadruplicando il numero di giocatori medi connessi al gioco e ricevendo un gran numero di recensioni positive.

Ora Ubisoft ha deciso di spingere ulteriormente su questo rinnovato interesse del pubblico, lanciando una versione trial che consentirà a tutti di giocare per 5 ore. Contemporaneamente ha aggiornato il gioco con la modalità in terza persona.