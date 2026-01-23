Che ci fa Gundam in Forza Horizon 6?

Ieri Playground Games ha presentato ufficialmente e lungamente Forza Horizon 6 durante il Developer Direct di Xbox. Il gioco appare davvero clamoroso, l'unico in grado di battere il miglior esponente del genere, ossia Forza Horizon 5. Comunque sia, durante il deep dive con gli sviluppatori c'è stato spazio anche per un curioso cameo: Gundam.
Gundam per le strade giapponesi
Come saprete, Forza Horizon 6 è ambientato in Giappone e Playground Games ha fatto un grosso lavoro per cercare di ricreare un'ambientazione fedele e convincente, con tanti riferimenti reali e non.
Gundam, di suo, è apparso nella parte finale del filmato di presentazione, senza che fosse accompagnato da alcuna spiegazione.
Va detto che non ci sono conferme che quei due piedoni robotici appartengano effettivamente a un Gundam, ma la somigliaza è davvero incredibile. Considerando l'ambientazione nipponica e il fatto che Gundam sia una delle proprietà intellettuali più popolari e longeve del Giappone, ha senso che ci siano dei riferimenti anche in Forza Horizon 6. Rimane da capire come si è concretizzata questa collaborazione in gioco, sempre che di collaborazione si tratti.
Per il resto, vi ricordiamo che Forza Horizon 6 arriverà il 19 maggio 2026 su Xbox Series X e S e PC. Nel corso dell'anno uscirà anche su PlayStation 5, anche se non si conosce la data precisa in cui si potrà giocare a questa versione. Attualmente il gioco è preordinabile in diverse edizioni, una delle quali consentirà di giocare con quattro giorni d'anticipo.