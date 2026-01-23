Che ci fa Gundam in Forza Horizon 6?

Ieri Playground Games ha presentato ufficialmente e lungamente Forza Horizon 6 durante il Developer Direct di Xbox. Il gioco appare davvero clamoroso, l'unico in grado di battere il miglior esponente del genere, ossia Forza Horizon 5 . Comunque sia, durante il deep dive con gli sviluppatori c'è stato spazio anche per un curioso cameo: Gundam .

Gundam per le strade giapponesi

Come saprete, Forza Horizon 6 è ambientato in Giappone e Playground Games ha fatto un grosso lavoro per cercare di ricreare un'ambientazione fedele e convincente, con tanti riferimenti reali e non.

Gundam in Forza Horizon 6

Gundam, di suo, è apparso nella parte finale del filmato di presentazione, senza che fosse accompagnato da alcuna spiegazione.

Va detto che non ci sono conferme che quei due piedoni robotici appartengano effettivamente a un Gundam, ma la somigliaza è davvero incredibile. Considerando l'ambientazione nipponica e il fatto che Gundam sia una delle proprietà intellettuali più popolari e longeve del Giappone, ha senso che ci siano dei riferimenti anche in Forza Horizon 6. Rimane da capire come si è concretizzata questa collaborazione in gioco, sempre che di collaborazione si tratti.

Per il resto, vi ricordiamo che Forza Horizon 6 arriverà il 19 maggio 2026 su Xbox Series X e S e PC. Nel corso dell'anno uscirà anche su PlayStation 5, anche se non si conosce la data precisa in cui si potrà giocare a questa versione. Attualmente il gioco è preordinabile in diverse edizioni, una delle quali consentirà di giocare con quattro giorni d'anticipo.