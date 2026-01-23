Fable avrà delle scene in stile mockumentary prendendo ispirazione da The Office

"Siamo partiti da The Office, che nasce come qualcosa di profondamente britannico, ma che funziona benissimo anche fuori dal Regno Unito. E non parlo solo di quella serie, ma anche di molte delle tecniche e degli espedienti che ha reso popolari. È quello stile di umorismo molto concreto, imbarazzante, che ci piace davvero tanto. E gli attori che hanno partecipato a molte di queste serie, alcuni dei quali compaiono anche nel nostro gioco, sono conosciuti in tutto il mondo."

"Ci siamo ispirati all'incredibile varietà di commedie britanniche degli ultimi vent'anni, come Peep Show, The IT Crowd e molte altre", ha dichiarato il game director Ralph Fulton in un articolo pubblicato su Xbox Wire.

Come ribadito anche durante la presentazione dell'Xbox Developer Direct di ieri, nel nuovo Fable l'umorismo non mancherà. Il team di sviluppo ha infatti attinto a piene mani dalla tradizione della commedia britannica e da alcune serie televisive iconiche, come The Office , in particolare la versione originale inglese con Ricky Gervais.

Le scene in mockumentary viste nei trailer saranno effettivamente nel gioco

A proposito delle ispirazioni tratte da The Office, Fulton ha rivelato che le scene in stile mockumentary (ovvero girate come un finto documentario, con camera a mano e interviste "finte") viste in uno dei precedenti trailer di Fable (che vi riproponiamo qui sotto) non erano un semplice espediente promozionale: saranno presenti anche nel gioco vero e proprio, e in più occasioni.

"Un'altra cosa interessante di The Office è qualcosa che abbiamo un po' 'rubato'. Nei nostri trailer forse avete notato che utilizziamo una sorta di stile da intervista mockumentary. Molti pensano che l'abbiamo fatto solo per i trailer, ma in realtà è un espediente che usiamo per tutto il gioco", ha spiegato.

"Non l'ho mai visto nei videogiochi prima d'ora, ma permette di raccontare una battuta o inserire un dettaglio sul personaggio in modo molto pulito: in un dialogo normale risulterebbe goffo, mentre rivolgendosi direttamente alla 'camera' diventa improvvisamente del tutto naturale."

Vi ricordiamo che Fable sarà disponibile nel corso dell'autunno di quest'anno per Xbox Series X|S, PC e all'interno del catalogo di Game Pass. Si vocifera anche di una possibile versione Nintendo Switch 2, anche se difficilmente arriverà in tempo per il lancio.