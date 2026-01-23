Fable potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch 2, ma non al lancio

Secondo le fonti del giornalista Jez Corden, Microsoft e Playground Games avrebbero infatti preso in considerazione l'idea di portare il titolo anche sulla console portatile della casa di Kyoto. I lavori, però, non sarebbero ancora iniziati e, anche in caso di via libera in tempi brevi, una conversione ad hoc arriverebbe con ogni probabilità solo dopo il lancio delle altre edizioni.

Ieri Playground Games ha offerto un lungo approfondimento su Fable , il reboot della storica serie action GDR fantasy ideata da Peter Molyneux. Per l'occasione il team ha confermato il lancio per l'autunno 2026, aggiungendo PS5 tra le piattaforme di debutto. E non è escluso che in futuro il gioco possa arrivare anche su Nintendo Switch 2 .

Un'ipotesi plausibile?

"Mi è stato detto che Fable per Nintendo Switch 2 non è ancora definitivo al 100%, ma è in fase di valutazione per il futuro", ha scritto Corden su X. Rispondendo a un utente, ha poi aggiunto: "Per 'oggi' è puramente una questione logistica, ma penso che accadrà, solo che non è in fasi di sviluppo per ora".

Si tratta ovviamente di indiscrezioni da prendere con cautela, ma la strategia di Microsoft è ormai evidente: portare i giochi degli Xbox Studios su quante più piattaforme possibile. Del resto Nintendo Switch 2 rappresenta una parte importante del futuro di Xbox, stando alle parole di Phil Spencer, di conseguenza l'ipotesi di una conversione di Fable appare quantomeno plausibile. Forse, viste le peculiarità e i limiti hardware della console, gli sviluppatori hanno preferito concentrarsi prima sulle versioni principali, rimandando l'eventuale adattamento per un hardware portatile.